Скифское золото из крымских музеев, выставленное в Нидерландах, Украина может вернуть по решению суда

Апелляционный суд города Амстердам в Нидерландах 11 марта провел первое заседание по делу о "скифском золоте", об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на заявление председателя ведомства Павла Петренко. Отмечается, что в заседании примут участие представители Минюста.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником для экспонирования в музее Алларда Пирсона.

Артефакты были выставлены в Амстердаме до аннексии Крыма в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море" еще 6 февраля 2014 года. Коллекция принадлежит музейномиу фонду Украины, но уже пять лет удерживается в музее Алларда Пирсона. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

"Экспонаты, которые удерживаются Музеем Аллард Пирсон в Нидерландах, подлежат возвращению на территорию Украины с последующей передачей на хранение в Национальный музей истории Украины", - подчеркнул председатель Минюста Украины Павел Петренко.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это — Украина. Однако музей Пирсона оспаривает это решение. Россия тоже хочет вернуть скифские артефакты в Крым.

"Позиция государства Украина основана, в первую очередь, на нормах международного права, в частности положения Конвенции ЮНЕСКО, и положениях украинского законодательства, которые закрепляют право собственности государства на спорные музейные объекты. Музей, в оперативном управлении которого находятся музейные предметы, составляющие государственную часть Музейного фонда Украины, не имеет права распоряжаться этими музейными предметами", - подчеркнул министр.

По словам Петренко, 15 февраля Украина подала дополнительные доказательства, в числе которых - экспертное заключение по вопросам применения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года профессора Франческо Франчиони и экспертное заключение по вопросам международного публичного права, которые имеют значение для рассмотрения дела, профессора Нико Шрейвера.

Эксперты говорят, что дело может затянуться еще на несколько месяцев.

Источник: https://minjust.gov.ua



