Прелюдия к Гааге: племянник Киселева получил два года за подготовку войны в Украине

Племянник телеведущего Дмитрия Киселева был приговорен к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Такое решение вынес суд города Мюнхена. Сергей Киселев проходил в качестве обвиняемого по делу об участии в боевых действиях в Донбассе на стороне «ДНР» с целью включить в состав России часть украинской территории.

Обвинение утверждает, что подсудимый готовился совершить тяжкое преступление, потенциально несущее угрозу госбезопасности.

Родственник известного российского ведущего признался во вменяемых ему преступлениях.

Как сообщали «Комментарии», в августе 2014 года Сергей Киселев проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге с целью дальнейшего участия в боевых действиях на стороне «ДНР». Тогда у него был с собой автомат Калашникова и пистолет.

Расследование в отношении Киселева баварская прокуратура начала в конце 2017 года. В мае 2018 года он был задержан в Болгарии и депортирован в Германию. И с тех пор его взяли под стражу.

Такое решение суда имеет важное значение: оно свидетельствует о том, что Европа вполне адекватно оценивает взаимоотношения России и Украины и понимает, что мажду этими странам - война, что подготовка вторжения - опасное преступление, и что Россия это вторжение планировала и продолжает планировать. То есть - у Европы нет иллюзий, и России это нужно понимать.

Источник: https://RTvi.com



