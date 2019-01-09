В Парагвае украинцы построили страну, о которой мечтали их предки

Черниговский путешественник Александр Волощук рассказал о своём большойм путешествии в Латинскую Америку: «Мне показалось, в Парагвае украинсцам удалось построить жизнь, о которой мечтали их предки».

Для черниговского писателя и журналиста Александра Волощука длительные путешествия давно стали стилем жизни. С 2002 года он совершил 16 таких путешествий, большинство из которых автостопом, и написал восемь книг.

А еще во время путешествий Волощук всегда изучает жизнь украинцев в ​​разных уголках мира.

Не стало исключением и последнее путешествие: за 9 месяцев он преодолел 23 тысячи километров и посетил шесть стран Южной Америки. В декабре путешественник вернулся домой и рассказал УНИАН о своем путешествии подробнее.





Дом для всех





...В Буэнос-Айресе (столица Аргентины) в 2018 году организован «Дом для всех». Это проект для путешественников, который придумал Антон Кротов (человек, который создал настоящую науку для свободных путешествий).

Идея «Дома для всех» заключается в том, что организатор арендует большую квартиру или дом и позволяет бесплатно останавливаться там путешественникам из разных стран (конечно, можно оставить пожертвования).

В «Доме для всех» действуют строгие правила - запрещены алкоголь, курение, наркотики, и... разговоры на политические темы, которые могут поссорить людей. Это - пространство единомышленников, и люди здесь с уважением относятся друг к другу.

Александр Волощук побывал в шести странах Южной Америки - это Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, Боливия и Парагвай, преодолел около 23 тыс. км, в том числе более 1100 км прошел пешком.

Готовясь к путешествию, он начал изучать испанский еще в Чернигове. Прослушивал аудио-курсы, понимая, что местные жители могут не знать английского и придется общаться на испанском. Однако в «Доме для всех» общались на русском. А в Парагвае очень гостеприимно принимала украинская диаспора.





Что привлекает





В общем Южная Америка считается значительной мере опасной территорией. В то же время, есть более опасные страны (например, слишком криминализированы Колумбия, Эквадор и особенно Венесуэла) и менее. Бразилия тоже не очень благополучная, особенно бедные кварталы в больших городах, так называемые фавелы. Человек с туристическим рюкзаком - потенциальная жертва, и полиция по вызову может не приехать. В этой стране даже автостопа нет из-за сильного страха водителей перед незнакомцами. В Буэнос-Айресе тоже такие районы вблизи железнодорожных вокзалов. Надо просто избегать посещать их.

Возможно, наиболее спокойной страной является Чили, где долгое время руководили страной представители военной хунты. Там преступности почти нет, а местные жители очень законопослушны.

Парагвай - поразил своей украинской сущностью.

Боливия захватывала своей природой.

В Андах привлекают места, где вообще нет людей. Также есть фьорды и острова...

В большинстве стран основа кухни - это мясо. К примеру, аргентинская говядина - это бренд в мире. По статистике, на каждого местного жителя приходится по несколько коров. Везде по дороге встречаются стада коров. Местные жители готовят блюдо асад, нечто похожее на шашлык.

Между тем, в перуанской кухни значительную роль занимают морепродукты.

В Бразилии много непривычных для нас фруктов и овощей, хотя некоторые сейчас продаются и в наших магазинах.

Любимый напиток аргентинцев и парагвайцев - мате, содержащий много кофеина. Местные жители пьют его и на работе, и дома. Пьют напиток из специальных чашек - калебас (делают из дерева или тыквы), в которых заваривают мате. Горячую воду заливают по-особенному, пьют напиток через бомбилы - нечто похожее на трубочку и ложечку одновременно. Температура воды для мате должно быть обязательно 88 градусов по Цельсию. На чайниках есть даже отметки температуры нагрева воды - 88 градусов для мате, и традиционные 100 градусов. Кофе тоже пьют, но чай - не встречается.





Украинцы в Южной Америке





Украинцы довольно активно переселялись в Южную Америку в XIX веке - первой половине ХХ, то есть, там проживают потомки переселенцев в третьем-пятом поколениях.

Наиболее благодатной страной для них стал Парагвай.

Уроженка Украины Ирэна Савчук с мужем уже почти два десятилетия проживает в Парагвае.

Губернатор региона Итапуа Джонни Смалко - его дед родом из Одессы.

Губернатор региона Итапуа в Парагвае Джонни Смалко - украинец по происхождению.

Подавляющее большинство местных жителей с украинскими корнями занимаются сельским хозяйством, выращивают зерновые - пшеницу, овес, сорго, кукурузу. Средний заработок фермера достигает 400 тыс. долларов в год. И люди позволяют себе тратить на 15-летие дочери, который традиционно отмечается как важный праздник, по 30 тыс. долларов.

Многие общины сохраняют национальную украинскую идентичность благодаря работе общества «Просвита». Там работают различные кружки, танцевальные коллективы, ансамбли. Люди общаются, проводят совместные праздники, фестивали, угощают туристов украинскими блюдами - борщом и варениками. Украинский чаще всего звучит в греко-католических храмах Украинских общин.

Встречается «законсервирован» вариант украинского языка с Волыни 30-х годов прошлого века. Отдельные слова уже давно не используются, или наоборот - каких-то новых люди не понимают. К примеру, говорят рыбу не ловить, а «лапать».

В Бразилии - живут потомки переселенцев из Галичины XIX века. Там украинскость хранит греко-католическая церковь, службы ведутся на украинском языке, выходит украиноязычная газета «Труд».

То есть, потомки переселенцев живут здесь достаточно хорошо - как и мечтали их предки.



Источник: УНИАН































