Ведущий британский композитор написал симфоническую композицию на стихи украинских поэтов

Все чаще ведущие мировые мастера обращаются к украинской культуре. Используют украинский язык, стихи на украинском, фольклорные мотивы. Потому что Украина сейчас в мировом тренде. Мир открывает нас, как открывают новые миры и загадочные острова.

Один из ведущих британских композиторов современности - Марк Энтони Тернейдж (Mark Anthony Turnage) недавно представил миру симфоническую композицию «Завещание», посвященную Украине.

В произведении автор использует стихи украинских поэтов - Тараса Шевченко, Василия Стуса и Сергея Жадана. Партитура, которая содержит украинские тексты, вышла в издательстве Boosey & Hawkes.

Стоит отметить, что до премьеры произведения вызвали и украинские художники с мировым именем. Прежде всего - дирижер Кирилл Карабиц, который дирижировал премьерой в г. Пул (Англия). Первое исполнение произведения на английском языке произошло во батутой Карабица в ноябре, в сотрудничестве с Борнмутский симфоническим оркестром и сопрано Натальей Романов, британской певицей украинского происхождения. Пресса определяет ее «одной из величайших сопрано своего поколения», а издание «The Guardian» называет «возвышенностью» ее исполнение партии Мими в опере «Богема» Дж. Пуччини в Английской национальной опере.

«The Guardian» написал следующую рецензию на выполнение «Завещания»:

«Выбор Тернейджа является сильным и крайне необходимым. Такова и его музыка: часто резкая и вспыльчивая, как в начале - «Плач, небо, плач», одновременно - лирическая, с эмоциональными и мрачными низкими деревянными духовыми, фортепиано, челеста, арфой и колоколами. Тернейдж имеет большое количество произведений. Сей есть светилом».

Второе исполнение «Завещания» состоится уже в Германии с Веймарской городской капеллой, главным музыкальным директором и художественным руководителем которой является Кирилл Карабиц. На концертах 9 и 10 декабря поёт известная украинская исполнительница - сопрано Ольга Пасичник, и исполняют «Завещание» Тернейджа уже на украинском языке! Композиция звучит рядом с Симфонией №4 Густава Малера.





Источник: Модерато

Главное фото: ©Nick Cary/BSO

Дирижер: Кириллл Карабиц



































