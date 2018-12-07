В Еврокомиссии поддержали Украину как партнера в долгосрочном транзите газа в Европу

Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович сказал, что для энергобезопасности Евросоюза важен надёжный долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС. Такое заявление появилось по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным.





Вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефкович и министр иностранных дел Украины Павел Климкин провели двустороннюю встречу, посвященную продолжающимся трехсторонним переговорам с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа в Европу и разделении системы газотранспортной системы Оператор Украины. Министр Климкин также сообщил об инциденте в Азовском море, а вице-президент Шефчович сослался на немедленный ответ ЕС на опасное повышение напряженности в этом районе и со ссылкой на заявление ЕС от 28 ноября.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Вице-президент Шефчович признал очень конструктивное участие Украины в трехсторонних переговорах до сих пор, что подтверждает, что будущие рамки транзита газа в ЕС имеют жизненно важное значение для Украины. Обе стороны заявили о своем намерении провести очередную трехстороннюю встречу на политическом уровне в начале следующего года, возможно, предшествующую техническому совещанию с участием экспертов.

Что касается разделения деятельности по транспортировке газа в Украине, вице-президент Шефкович приветствовал решительную приверженность К. Климкина процессу. Независимый и надежный оператор газотранспортной системы является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка в Украине и лучшей гарантией для участников рынка участвовать в устойчивом транзите газа после 2019 года.

«Это дает новую динамику процессу и позволит обеспечить плавную подготовку к созданию нового оператора системы передачи данных в Украине к январю 2020 года. В этом отношении я ценю конструктивное сотрудничество «Нафтогаза», которое необходимо для того, чтобы все необходимые шаги по разукрупнению процесс своевременно и эффективно реализовались. Комиссия готова оказать содействие в этом процессе в ближайшие недели и в течение всего 2019 года, поскольку это также является ключевым элементом трехсторонних газовых переговоров. Их успешный результат, а именно долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески жизнеспособным способом, имеет первостепенное значение для энергетической безопасности ЕС», - отметил Шефкович.







