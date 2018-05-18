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Общество / Криминал
Вчера, 21:36
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В Закарпатье нашли схрон с оружием, которое готовили для конфликта

Попытки расшатать ситуацию в Закарпатье продолжаются. В ночь на 18 мая в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами - четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и двадцать две ручных противопехотных гранаты РГД-5 с запалом.

По словам правоохранителей, и гранатометы, и гранаты были в исправном состоянии и готовы к применению.

"Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР, - заявил на своем сайте председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. - Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом".

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