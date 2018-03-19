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Вчера, 21:32
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В Киеве пройдёт выставка работ онкобольных детей "Самого главного глазами не увидишь..."

Дети, которые пытаются бороться с онкозаболеваниями, приняли участие в специальном проекте "Самого главного глазами не увидишь..." Выставка работ больных детей пройдет 22-31 апреля в Национальном заповеднике "София Киевская".

Работы созданы онкобольными детьми во время занятий арт-терапией. Проект объединил маленьких героев от 3 до 16 лет и призван привлечь внимание к внутреннему миру ребенка, которые благодаря творчеству мечтают и настраиваются на процесс выздоровления, сообщается на странице проекта в Фейсбуке.

Цель проекта - помочь Детскому отделению онкологии Киевской областной клинической больницы в приобретении реактивов для гематологического анализатора.

В экспозиции «Самого главного глазами не увидишь...» покажут, как чувствуют мир дети, на долю которых выпали непосильные испытания, чего хотят маленькие сердца в самые трудные минуты жизни и как сильно они верят в чудеса.


Арт-проект предусматривает ряд мероприятий, среди которых, в частности: "тихий" аукцион (23-29 марта), благотворительный концерт классической музыки "Зоркое одно лишь сердце" (30 марта).

Для тех, кто желает узнать больше:
Организатор: LIONS CLUB "Kiev Ecology"
Контактное лицо - вице-президент LIONS CLUB "Kiev Ecology" Васильева Татьяна, тел .: 063 263 41 93
Официальная страница "тихого" аукциона: https://facebook.com/auctionsofia2018

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