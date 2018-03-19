В Киеве пройдёт выставка работ онкобольных детей "Самого главного глазами не увидишь..."

Дети, которые пытаются бороться с онкозаболеваниями, приняли участие в специальном проекте "Самого главного глазами не увидишь..." Выставка работ больных детей пройдет 22-31 апреля в Национальном заповеднике "София Киевская".



Работы созданы онкобольными детьми во время занятий арт-терапией. Проект объединил маленьких героев от 3 до 16 лет и призван привлечь внимание к внутреннему миру ребенка, которые благодаря творчеству мечтают и настраиваются на процесс выздоровления, сообщается на странице проекта в Фейсбуке.



Цель проекта - помочь Детскому отделению онкологии Киевской областной клинической больницы в приобретении реактивов для гематологического анализатора.



В экспозиции «Самого главного глазами не увидишь...» покажут, как чувствуют мир дети, на долю которых выпали непосильные испытания, чего хотят маленькие сердца в самые трудные минуты жизни и как сильно они верят в чудеса.



