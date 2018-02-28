В России установили, что лидер "Оплота" Евгений Жилин был обыкновенным бандитом

В сентябре 2016 года в Москве на Рублёвке был убит лидер пророссийской организации "Оплот", Евгений Жилин, один из организаторов антиукраинских выступлений и беспорядков в 2014 году, которые должны были привести к вводу российских войск, по примеру Донецка и Луганска, в первую украинскую столицу. Тогда ничего не вышло, и Жилин сбежал в Россию. Но через 2 года его настигла пуля тех, кого он считал своими. Однако в основе расстрелов лежала никакая не идеология, как ни пытались приплести её к Украине кремлёвские пропагандисты, а банальные деньги.

Более того, российское издание "Росбалт" опубликовало любопытную информацию, в которой высказывается мнение, что убийства лидера "Оплота" в Москве и бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который принял украинское гражданство, в Киеве ведут к одним и тем же людям.

Лидер украинской партии «Оплот» Евгений Жилин погиб в борьбе за $6 млн, которые похитил у его друга сын некогда влиятельного «вора в законе» Владимира Юрченко (Сева). В этой истории оказались замешаны «авторитеты» разных мастей и действующие «воры в законе». А убийства из-за нее продолжаются до сих пор.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, харьковский «вор в законе» Владимир Юрченко в 1990-е годы был крайне влиятельной фигурой на Украине, а также в «воровском мире», его ближайшим приятелем являлся «криминальный генерал» Захарий Калашов (Шакро молодой). В 1995 году у Севы возник конфликт с крымской преступной группировкой «Башмаки», который закончился расправой над «законником». 7 февраля 1998 года группа боевиков ворвалась в харьковскую больницу, где находился Юрченко, и забила его до смерти топорами.

Как в Харькове, так и в России осталось немало представителей бизнеса и гангстеров, которым Сева сильно помог в свое время. Например, Шакро, а также влиятельный российско-украинский предприниматель Павел Ф. Они взяли своеобразную опеку над детьми «вора в законе» — дочерью и сыном Максимом. Первая обосновалась в Лондоне и сейчас является довольно раскрученным дизайнером. А второй прижился в Монако и стал теневым банкиром. Сын «законника» брался выводить из Украины и России в Европу крупные суммы — делать так называемые «конверты». По словам источника, этот бизнес Максим осуществлял под прикрытием влиятельного украинского «авторитета» Юрия В., который в свою очередь дружен с «вором в законе» Владимиром Тюриным (Тюрик). Последний даже пытался устроить «коронацию» Юрия В. и назначить его «смотрящим» за Курской и Белгородской областями России, из-за чего возник конфликт с местным «вором в законе» Виктором Панюшиным (Витя Пан).

В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к знакомому — влиятельному бизнесмену Павлу Ф., а тот в свою очередь вспомнил о «подопечном» Максиме — сыне «вора в законе» Севы. Максим взялся организовать «конверт», а Павел Ф. выступал своеобразным гарантом того, что теневая операция пройдет нормально. Однако после того как деньги ушли на «площадку» Максима, их владелец больше про них ничего не знал. Максим ссылался на некие объективные причины, но были подозрения, что $6 млн просто поделили сын «законника», Юрий В. и связанные с ним в России гангстеры.

Пострадавший бизнесмен обратился за помощью к своему другу и надежному прикрытию Евгению Жилину, у которого «под ружьем» была группа боевиков в Харькове. Жилин сразу начал весьма жестко атаковать Максима, Юрия В. и Павла Ф. Последний, правда, целиком был на стороне пострадавшего предпринимателя, сам давил на Максима и Юрия В., чтобы они вернули деньги. В конце концов Павел Ф. вступил с ними в конфликт и отказался от дальнейшего общения.

Таким образом, Жилин стал уже атаковать только Максима и Юрия В. и в счет долга «отжимать» их активы в Харькове. Все это закончилось тем, что в сентябре 2016 года Жилина застрелил киллер в ресторане «Ветерок» Одинцовского района Подмосковья. По словам источника агентства, оперативники уже установили, что в Подмосковье за Жилиным вел наблюдение один из родственников Юрия В. Позже именно он предоставил оружие и автомобиль трем непосредственным исполнителям убийства. Один из киллеров — Николай Дидковский — объявлен в международный розыск.

«Это далеко не единственное убийство, которое совершено группировкой Юрия В., — высказал мнение источник агентства. — „Кровавый след“ за ней тянется еще со времен расстрела в 2007 году авторитетного бизнесмена Максима Курочкина (Макс Бешеный). Ходили разговоры, что к организации и поиску исполнителей имели отношение Юрий В. и его друг и деловой партнер Эдуард Аксельрод. Эта же пара нашла исполнителей для расстрела бывшего депутата ГД РФ Дениса Вороненкова. СБУ полагает, что „заказчиком“ данного преступления являлся Владимир Тюрин (правда, истоки заказа могут быть гораздо глубже). Потом между Юрием В. и Аксельродом возник конфликт, тот вроде начал сотрудничать с СБУ по „делу Вороненкова“, благодаря чему остался на свободе. После чего в ноябре 2017 года его застрелил киллер в Харькове».