У Гройсмана с угрозами требуют уволить Супрун из-за Амосовой

Ситуация с забастовкой все больше приобретает признаки инспирированных событий. Только кем, для чего и зачем - чтобы отстранить любимого студентами ректора или, наоборот, добиться того, чтобы расследовать коррупцию в медвузе - пока никто вслух не сказал.

На заседание правительства в среду пришло сообщение с угрозами из-за ситуации вокруг Национального медуниверситета им. Богомольца.

Об этом сообщила в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Кибертерроризм в стиле кремлевского агрессора: такое сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ получили Гройсман и министры на заседании правительства", - написала она и добавила фото сообщения.

Его авторы требуют от Гройсмана уволить Супрун за то, что она "подняла руку на святое", а именно на вуз и его ректора Екатерину Амосову. В противном случае они обещают бессрочную забастовку.

"Обращаюсь к правоохранителям, чтобы приняли соответствующие меры", - добавила Супрун.

Она отметила, что ее обращение касается СБУ, МВД, ГПУ и лично министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как известно, бессрочную забастовку в поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили 25 февраля из-за того, что 20 февраля ее отстранил от должности Минздрав на время служебной проверки.

Официальная причина: срыв лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов. Но надо помнить, что все происходит на фоне самоубийства студентки из Туркменистана, которой отказали в продолжении учебы из-за того, что она не успела оформить документы на дальнейшее проживание в Украине.

Екатерина Амосова назвала решение министерства незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления, которое возглавило забастовку, заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

28 февраля стачком Национального медицинского университета имени Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки, сказав, что все требования бастующих комитет Верховной Рады принял во внимание и с ними согласился. Как известно, главным пунктом требований было отстранение Ульяны Супрун.





Источник: Укрправда