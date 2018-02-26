Рождённые в Украине: Лесь Курбас, режиссёр

Когда украинцев хотят чем-то уесть слишком пристально следящие за нашей жизнью "друзья и соседи", они всегда говорят: "А вот кого дала Украина миру? Где ваши писатели, поэты, кинорежиссёры, где ваши великие?" И мы отвечаем: многих украла Россия (а раньше СССР), приманив близостью к власти или банально запретив писать и рассказывать о том, о чём хотят, разрешая только о том, о чём говорит "линия партии". А большинство - цвет украинской интеллигенции - убиты, замучены, расстреляны...





Сегодня речь пойдёт о режиссёре, актёре, теоретике театра. Народном артисте Украинской ССР. Имя этого человека - Курбас Лесь Степанович. Вчера был день его рождения. Нет, не юбилей - юбилей был в прошлом году - 130 лет со дня рождения. Но кто сказал, что великих надо вспоминать только в юбилеи? Киновед Виктори Винтер рассказывает.

Лесь Курбас родился в Самборе (Львовская область) в семье актёров галичанского театра Степана и Ванды Яновичей. Лесь ездил с родителями и с их странствующим театром. Он изучил весь его репертуар и устроил собственный театр вместе с другими актерскими детьми. С. Янович вынужден был покинуть сцену и уехать с детьми к своему отцу в село Старый Скалат. У деда была прекрасная библиотека, Лесь много читал, кроме того, увлекался музыкой, играл на фортепиано, готовился к поступлению в гимназию. Став гимназистом, начал писать художественные произведения. Он хорошо владел польским, немецким, русским, английским и норвежским языками, много книг читал в оригиналах. После окончания гимназии хотел учиться в драматической школе, но ему не дали стипендию, и в 1907 году он поступил на филологический факультет Венского университета. В 1908-м умирает его отец. Лесь возвращается домой. В 1908–1910 годах он продолжает свое образование на философском факультете Львовского университета. Увлекается искусством, принимает участие в любительских театрах, ставит пьесы как режиссёр, с успехом пробует себя на актёрском поприще.

Преподавал в Киевском и Харьковском музыкально-драматических институтах.

Основал труппу "Тернопольские театральные вечера" , Киевский Молодой театр , Киевский драматический театр "Кийдрамте", Харьковский театр "Березиль" (1922, с 1935 года — Харьковский государственный украинский драматический театр имени Т.Г. Шевченко).

В 1924–1925 годах Лесь Курбас делает первые шаги в новом для себя деле - кинематографе.Его приглашают на Одесскую кинофабрику для постановки фильмов "Шведская спичка", "Вендетта", "Приключения Мак-Дональда", "Арсенальцы".

В 1925 году Лесь Курбас был удостоен звания народного артиста республики. За одиннадцать лет "Березиль" под руководством Леся Курбаса поставил сорок пять спектаклей, половина из них - его собственные композиции, инсценировки, переработки, переводы.

Несмотря на атмосферу непонимания и недоброжелательности, Курбас не сдавался, он до последнего вел борьбу с тенденциями упрощения искусства. В декабре 1933 г., ещё до ареста, его лишили звания народного артиста республики.

Вскоре его уволили с должности руководителя "Березиля".

После свертывания политики "украинизации" был обвинен в "националистических извращениях" и арестован. Сначала Лесь Курбас был отправлен на строительство Беломорско-Балтийского канала, потом его сослали на Соловки. Даже будучи узником Соловецкого концлагеря, он поставил в 1936–1937 годах пьесы "Свадьба Кречинского" А. Сухово-Кобылина, "Аристократы" М. Погодина, "Интервенция" Л. Славина, "Ученик дьявола" Б. Шоу.

Павел Монаков сидел в одной камере с Курбасом, и вот что он вспоминает: " Нас в камере было семеро, в том числе Лесь Степанович. Замечательный человек, он пользовался колоссальным авторитетом среди заключенных. На Соловках сидело много украинцев, и все они ходили к нему за советом или просто поговорить. Он оказывал на людей какое-то успокаивающее влияние. Хотя сам был очень быстрым, энергичным.

В 1936 году в соловецком театре он поставил пьесу Погодина "Аристократы". Театр на Соловках большой, на 350 мест, и там у Курбаса был свой кабинет, где он даже мог ночевать. Лесь Степанович не расставался с портретом жены: если ночевал в театре - портрет был с ним, а если возвращался в нашу камеру, то обязательно приносил его с собой.

В соловецком кремле, где камеры целый день были открыты, заключенные могли ходить друг к другу в гости. Было и закрытое отделение, но оттуда, как правило, люди уже не возвращались. На Соловках существовало неписаное правило: если в камеру к кому-то приходят гости, то остальные либо уходят, либо отворачиваются, чтобы не мешать разговору. Как-то я пек картошку в печке, когда к Лесю Курбасу пришел Рак-Михайловский, "украинский Бухарин". У них начался разговор, и я вышел из камеры. Потом вспомнил, что картошка может сгореть, вернулся - и невольно стал свидетелем того, как Рак-Михайловский сказал Курбасу: "Если бы Сталин пошел по пути Ленина, то судьба страны была бы иной". Курбас приобнял собеседника за плечи и сказал: "Коммунизм несовместим с природой человека, как огонь с водой".

3 ноября 1937, после повторного суда, Лесь Курбас был расстрелян в урочище Сандармох. В 1957 году реабилитирован посмертно.

Урочище Сандармох. Сейчас в этом месте мемориальное кладбище,деревянная часовня и памятник – гранитная глыба с надписью: "Люди, не убивайте друг друга". Согласно архивным данным, с 11 августа 1937 года по 24 декабря 1938 года на этом месте было расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58 национальностей (русских, карелов, финнов, украинцев, белорусов, татар, удмуртов, евреев, цыган, немцев, поляков и др.).

Лесь Курбас - один из тысяч украинцев "расстрелянного Возрождения", уничтоженный в цвете своего таланта только за то, что любил Украину.