Репортаж из оккупированного Донецка: имитация жизни (фото)

Периодически люди, покинувшие четыре года назад оккупированную территорию Донбасса, возвращаются в родные края. У многих там остались близкие люди, квартиры, которые пока ещё не "отжали", родные могилы... И люди едут. А возвращаясь, долго приходят в себя, восстанавливая душевное равновесие и пытаясь утолить печаль, которая постоянно присутствует в душе.

Этот репортаж - из самых свежих. Человек, который побывал там, назвать себя не сможет. Но увидев некогда яркий и красивый Донецк в том виде, в котором он находится сейчас, он сумел найти самое точное определение происходящему: имитация жизни.

Каждое мое посещение оккупированного Донецка сопровождается затяжной депрессией. Дорога домой сейчас очень далёкая и тяжёлая. Не одну сотню километров приходится преодолевать на поезде, а потом - несколько пересадок до линии разграничения и очень утомительные переходы через блокпосты.

Депрессивное состояние начинает «накрывать» на линии разграничения.

Уже почти четыре года не верится, что всё происходит на самом деле (военные, очереди, сумки, поклажа, проверки, обнаглевшие перевозчики и т.д.), а не в кошмарном сне. Но, там, за чертой, живут близкие и друзья, поэтому нельзя не ехать, не проведать. Им нужны лекарства и почти всё: одежда, бытовая химия, и даже кондитерка! Да, да, они скучают по украинской продукции.

В Донецке нет дефицита продуктов, но они очень дорого стоят и не всегда хорошего качества. Продукты, в основном, российского и белорусского производства, есть и местные. Некачественными считаются российские товары. У нас даже самый дешёвый порошок для ручной стирки – стирает и отстирывает грязь. Самый дешёвый порошок российского производства в Донецке – ещё больше пачкает бельё! Проверено.

То же самое, например, с томатным соком. Его просто сразу выливают в унитаз после покупки и дегустации. Если в Донецке появляются продукты украинского производства, то они очень пользуются спросом. А в больницах, врачи тихонько, на ушко, рекомендуют пациентам «доставать» медпрепараты украинского или импортного производства и ни в коем случае не покупать их в местных аптеках. Конечно, не все врачи выдают тайные рекомендации, но, поверьте, есть там абсолютно адекватные медработники.

В поезде, довелось ехать в одном купе с женщиной пенсионного возраста, которая много лет работает педиатром в одной из городских поликлиник Донецка. По ее словам, такого беспредела, как сейчас в «республике», не было никогда. В поликлинике очень холодно, а каждую среду нужно принимать на осмотр грудничков, поэтому доктор каждый раз ходит скандалить к руководству, чтобы получить обогреватель. Кстати, эта доктор ещё раз подтвердила то, что и так давно известно: не все на псевдореферендуме в Донецке голосовали «за», многие ходили, чтобы поставить галочку напротив слова «нет». А лично она пошла ради интереса, посмотреть своими глазами на происходящее. Ещё до войны её дети жили в другом городе, но прописаны были у неё. На избирательном участке женщина быстро нашла себя и свою семью в списках, но, напротив фамилий уже стояли подписи. И потом ещё этот круговорот паспортов, когда с одним и тем же документом несколько раз «голосовали», даже принося с собой паспорта всех родственников... На вопрос, почему не уехала к детям, женщина ответила, что и так часто бывает у них, а вот бросить маленьких пациентов так и не смогла, врачей не хватает, кто-то должен лечить детей. Вот так.

Что же так меня вгоняет в угнетённое состояние, всякий раз, когда я пересекаю линию разграничения и въезжаю в Донецк? Я вижу иллюзию жизни в центре областного центра и реальное выживание на окраинах города. Мне сразу вспоминается программа развития бывшего городского головы Лукьянченко конца 90-х, она называлась «Город без окраин». Тогда в городе ещё шутили, что только в центре будет цивилизация, а на отдалённые районы сбросят снаряды, чтобы ничего там не делать.

...Кто бы мог подумать, что через два десятка лет, именно «строители русского мира» из сопредельного государства «воплотят» такую чудовищную программу «Город без окраин»?

Мне удалось побывать в Донецке в преддверии Нового года. Раньше в это время ко всем торговым центрам сети «Амстор», невозможно было подступиться. Автомобиль просто негде было приткнуть на стоянку возле супермаркета, а сейчас в Петровском районе (дальний район Донецка - ред.) «Амстор» напоминает декорацию из фильма ужасов: вокруг – пусто, ни души, повреждённые осколками стёкла забиты фанерой, нет праздничных огней, яркой рекламы, динамики не зазывают покупателей... Печальное зрелище.

Если проехать до Трудовских, (это крайняя точка, дальше – подконтрольная Украине Марьинка), то школы на окраине и дома, как были разбитые, так и стоят, повреждённые. На окраинах, в отдаленных районах Донецка и в прилегающих посёлках, где жизнь и так застыла, в три часа дня никого практически не видно, люди стараются прятаться по домам. И хотя автобусы с автостанции «Центр» и Текстильщика, и района «Жилплощадка» курсируют до автостанции «Трудовские», там давно нет такого движения людей, машин, как было раньше. Нет самого дешёвого рынка в Донецке, всё застыло - только имитация жизни и процветания.

Особенно эта имитация видна в центре Донецка. Не спорю, здесь чисто, постоянно метут, скребут, убирают коммунальщики. И не удивительно, их тут по пять человек на каждый квадратный метр. И причём, в основном, молодёжь. С работой в «республике» туго, а воевать охочих и изначально было немного, а теперь и подавно.

На центральных улицах города запросто можно увидеть закрытые, заброшенные офисы, магазины, а на улице Университетской, в районе бывшего магазина «Изумруд», стихийную торговлю. С постеленной на тротуаре газеты, продают яблочки. В таких масштабах, как сейчас, это было только в 90-е.

В городе ещё встречаются надписи українською мовою. Например, на магазине надпись «М'ясо» (это на Текстильщике), реклама «Чернігівського» пива, а больше всего повеселил баннер в Петровском районе над дорогой по улице Петровского: поздравление с Новым годом и ниже, шрифтом помельче, – «З Новим роком та Різдвом!» В общественном транспорте, маршрутных автобусах, есть реклама перевозчиков в Украину, где и цены указаны в гривнях. Но самое интересное, что в правилах перевозки пассажиров, в перечне категорий, которые пользуются правом льотного проезда, указано, что все это «Согласно Закону Украины «О перевозках»!

Из моих личных наблюдений и общения с некоторыми дончанами, даже случайными знакомыми. В доверительных беседах, они жалуются на власть имущих, на то, как они жируют и наживаются, пенсионеры уже не скрывают, что без украинской пенсии просто не выжили бы, мало кто доверяет телевизору, ведь только тупой может поверить процветанию, о котором говорят с экранов. Действительность говорит совершенно о противоположном.

Тяжелее всех там проукраинским. Как они, бедные, выживают в этом ваккуме, даже трудно представить. Если у человека нет Интернета и возможности смотреть или слушать украинские телеканалы, это просто ужасно. Поверьте, что там нет возможности смотреть ни один украинский канал, несмотря на все заверения украинской стороны, что установлены усилители сигнала и так далее. И я считаю, что в информационной войне мы по-прежнему проигрываем. Мало того, в Константиновке (подконтрольный Украине город, конечная ЖД станция, где полным-полно украинских военных), в кафе «Ложка», куда также захаживают покушать и наши военные, вы будете смотреть на большом экране телевизора российский канал НТВ! Отчего же не быть депрессии от увиденного? «Накрывает», потому что есть ощущение, что это ещё долго не закончится. И доживу ли я до момента, когда Донецк вернётся в Украину? С каждым годом у меня всё меньше надежды… но, она ещё жива...

(продолжение следует)