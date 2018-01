У телеканала "Эспрессо" сменились владельцы





Пресс-служба телеканала "Эспрессо" сообщила, что Арсений Яценюк и Инна Авакова продали канал Ивану Жеваго - сыну украинского олигарха. Изменения произошли накануне Нового года - 30 декабря.



После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") отчуждили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США). Также указано иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.

Вследствие реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC.

Конечным бенефициарным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. является гражданин Украины Иван Жеваго.

Информацию об изменениях в структуре собственности будет подано соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством.

Телеканал "Эспрессо" уверяет, что указанные изменения не повлияют на редакционную политику. Телеканал, как думают журналисты, и в дальнейшем намерен оставаться преданным заявленным ценностям и работать над созданием качественных программ и расширением своей зрительской аудитории.