Накануне Нового года киевлян ждёт волшебное музыкальное шоу

"Тысяча огней" - так называется совместное выступление оркестра «Виртуозы Киева», детского хора «Дзвиночок» и квартета Ольги Лукачевой во Дворце "Украина", которое станет главным новогодним шоу года.





Главное новогоднее шоу, которое уже 4 года подряд собирает аншлаги и дарит настоящее праздничное, рождественское настроение, состоится 30 декабря.

Новогодний джаз от Дина Мартина, Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры, саундтреки из любимых новогодних фильмов, таких как «Один Дома» и рождественская классика Петра Ильича Чайковского, Николая Леонтович и других сделает вечер незабываемым.

Ожидается волшебный вечер и настоящий новогодний праздник, которые подарят более 100 музыкантов!

"Виртуозы Киева" - номинанты премии «Classical Music Awards 2018» за лучший диск года. Первый независимый и лучший оркестр Украины, который состоит из воспитанников легендарного Богодара Катаровича.

Всего за пару лет оркестр стал самым востребованным оркестром в стране. Главный дирижер — номинант на премию Грэмми Дмитрий Яблонский (США-Израиль), который дирижировал Лондонским Королевским и Иерусалимским оркестром.

И хотя то, что услышат зрители в этот незабываемыйыечер, - это обычный репертуар оркестра, - всемирно известный украинский «Щедрик» Николая Леонтович, рождественский джаз «Santa claus is coming to town», «The christmas song», «Let is snow», «Silver bells», «We wish you a merry christmas», «Rockin around the Christmas tree» и не только, «Somewhere in my memory» из кинофильма «Один Дома», музыка из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, рождественские классические гимны, будет и много сюрпризов.

А главное, - надо помнить, что в Украине есть необыкновенные коллективы, которые специально остаются дома, чтобы радовать своих соотечественников в предпраздничные дни.





