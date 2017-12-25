Медведчук засветился в сомнительной компании росийского патриарха и двух главарей террористов

Виктор Медведчук засветился в сомнительной компании двух главарей террористов (ОРДО и ОРЛО) и патриарха Кирилла Гундяева - это показывает, что Кремль легализует переговоры через главарей. Любопытна и роль патриарта. О ней рассказал генерал-майор СБУ в эфире телеканала ZIK.

Украинцам следует понимать, что патриарх Кирилл - это де-факто вице-президент Российской Федерации по вопросам информационной политики. Поэтому его встреча с боевиками по обмену заложников стоит воспринимать в контексте этой политики.

Об этом заявил генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк.

«Мы должны понимать, что патриарх Кирилл это де-факто вице-президент Российской Федерации по вопросам информационной политики и религии. Конечно, об обмене пленными договаривались два первых лица. И только после этого все остальные подхватили их договоренности », - считает Вовк.

Что касается Медведчука, то он вертится между кумом и Украиной, усиленно показывая, что без него ничего позитивного не произойдёт.



