Исполнилось 80 лет со дня рождения Вячеслава Чорновила

24 декабря исполнилось 80-лет со дня рождения Вячеслава Чорновила - государственного, общественного, политического деятеля, журналиста, народного депутата Украины I - III созывов, одного из лидеров украинского правозащитного движения, многолетнего лидера Народного Руха Украины. Его юбилей отмечается на государственном уровне - об этом в начале декабря был издан соответствующий документ.



Биографию Героя Украины напомнил Украинский институт национальной памяти.



Вячеслав Чорновил происходил из семьи сельских учителей. Окончил школу с золотой медалью. Учился на факультете журналистики Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. В 1964-1965 гг. Сдал кандидатский минимум, прошел по конкурсу в аспирантуру Киевского пединститута, готовился к защите диссертации: «Борис Гринченко как журналист, публицист и общественный деятель».



8 августа 1965-го произнес острую антикоммунистическую речь на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Шешоры на Гуцульщине. Месяц спустя вместе с Иваном Дзюбой и Василием Стусом выступил против арестов украинской интеллигенции на премьере фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Украина». Вячеславу Чорновилу за «политическое хулиганство» власти объявили строгий комсомольскую выговор. Тогда же его зачислили в аспирантуру, куда он прошел по конкурсу.



Его первое уголовное дело в начале 1966-го связана с отказом давать показания на закрытом судебном процессе над Б. Горынем, М. Горынем, М. Зваричевской и М. Осадчим. Суд вынес частное определение о привлечении Вячеслава Чорновила к ответственности за отказ давать показания. 8 июля 1966-го его осудили на три месяца исправительных работ по месту работы с удержанием 20% заработка в пользу государства. Тогда же Чорновил подготовил документальное исследование «Правосудие или рецидивы террора?» - один из самых смелых образцов тогдашней политической публицистики. А составление авторского сборника «Горе от ума» (Портреты двадцати «преступников»), который вышел в Париже, стало причиной второй судебного дела. 15 ноября 1967-го Вячеслава Чорновила за «изготовление и документов, содержащих клеветнические измышления на советский государственный и общественный строй», приговорили к трем годам лишения свободы.



В 1970-м он создал подпольный журнал «Украинский вестник». В течение двух лет выдал 6 выпусков информации о политических репрессиях в Украине и хроникой украинского национального сопротивления.



В очередной раз Вячеслава Чорновила арестовали в начале 1972 по аналогичным обвинениям. 12 апреля 1973-го судебная коллегия Псковского областного суда вынесла приговор: 6 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима с ссылкой на 3 года. Наказание отбывал в лагерях Якутии. Даже там не сдавался, вел борьбу за статус политического заключенного. После выхода в ссылку написал книгу «Только один год», передал ее за границу, но дальнейшая ее судьба неизвестна.



Во время пребывания в ссылке в Якутии, в мае 1979-го стал членом Украинской Хельсинкской группы. В преддверии Олимпийских игр 1980-го, власть, зачищая общественное пространство, сфабриковало обвинение против Вячеслава Черновила в покушении на изнасилование. Он был осужден на 5 лет лишения свободы. В знак протеста Чорновил выдержал 120-дневную голодовку.



В 1983-м был досрочно освобожден без права выезда в Украину. Вернуться на Родину Чорновил смог только через два года в 1985-м.



С 1990 года Чорновил стал народным депутатом, был активным членом Народного Руха Украины и его председателем с 1992-м. Трижды избирался депутатом Верховной Рады Украины (1990, 1994, 1998). Чорновил всячески пытался создать условия для самоутверждения, самореализации национального организма, приобретение экономической мощи, культурного развития, воплощение в жизнь соборной идеи, предоставление Украине субъекта международного сообщества.



За книгу «Горе от ума» стал Лауреатом международной журналистской премии им. Николаса Томалин (1975) и лауреатом Шевченковской премии (1996).



25 марта 1999-го Чорновил погиб в автомобильной катастрофе под Борисполем при невыясненных обстоятельствах.



В 2000 г. ему посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства за выдающийся личный вклад в национальное возрождение Украины, последовательное отстаивание идеи построения независимого Украинского государства, активную общественную и политическую деятельность.



В столице, а также на родине Вячеслава Чорновила, в других населенных пунктах, связанных с его деятельностью, состоялись мемориальные мероприятия с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности.



Вместе с тем, до марта 2018 пройдут конференции и круглые столы, посвященные жизни и деятельности Вячеслава Чорновила, организованы выставки документов и фотоматериалов, посвященных его деятельности, открыты новые и обновленные существующие тематические музейные экспозиции.





Планируется широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия со дня рождения Вячеслава Черновола, трансляции тематических и информационно-познавательных передач, демонстрации документальных и художественных фильмов.



Источник: ZIK