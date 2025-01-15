Підписано закон про постановку на військовий облік через «Резерв+» або ТЦК 17-річних

Зеленський підписав закон про особливості взяття на військовий облік через "Резерв+" або ТЦК. 17-річні юнаки мають стати на облік з січня по липень, а жінки можуть зробити це добровільно.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості взяття на військовий облік призовників, згідно з яким, зокрема, 17-річні юнаки повинні будуть стати на військових облік через "Резерв+" або ТЦК. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.

У законопроєкті №12076 вказується, що щороку з 1 січня до 31 липня хлопці, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (через Резерв+);

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

У редакції до першого читання вказувалося, що якщо чоловіки у віці 17 років не стали на військовий облік в період з січня по липень, то вони беруться на нього тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку.

Однак до другого читання цю норму було дещо переписано і у фінальному варіанті вона звучить так: громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у період з січня по липень, беруться на військовий облік призовників лише після ТЦК.

Жінки, які придатні до проходження військової служби та виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Джерело: УНН