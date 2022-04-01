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Политика / Общество / Война

Вся индустрия книгоиздания в России — в тяжёлом кризисе

00:21, 01 апр 2022
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С россиянами отказались сотрудничать зарубежные издатели, тотальная зависимость книгопечатания в России от зарубежных технологий, зарубежный научпоп в России — пока всё.

Плохие новости для интеллектуалов с российской пропиской: вся индустрия книгоиздания в России — в тяжёлом кризисе. Первый удар — от зарубежных издателей, которые отказались сотрудничать с российскими. Вот их список: 

• Berrett Kohler;
• Ebury;
• Hachette UK;
• Michael O’Mara;
• Simon & Schuster;
• The Bookseller;
• Verlagsgruppe Oetinger;
• Penguin Random House;
• Macmillan Publishers;
• Gardners.

Также от сотрудничества отказываются и писатели. Среди них — Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и Адам Пшехшта. 

Но это не самое страшное. Многие зарубежные издательства продолжают сотрудничество с российскими — в основном немцы, французы и другие европейцы. Они даже помогают российским издателям: многие права на книги сейчас продаются, по сути, в кредит. Расчёт на то, что когда-нибудь российские издатели смогут выплатить за них деньги. Парадокс же состоит в том, что даже если бы американские или британские издатели не отказывались от сотрудничества — купить у них права невозможно. На любую сделку в России, где деньги уходят за границу, нужно специальное разрешение чуть ли не от правительства. Как вы понимаете, получить его сейчас — тот ещё челлендж. 

Второй удар — тотальная зависимость книгопечатания в России от зарубежных технологий. Те же нитки в Россию поступали из Китая, а сейчас за них не могут заплатить, потому что ни у кого нет долларовых счетов. Другой пример: клей для самых дешёвых книг покупали в Германии — сейчас его нет. 

У издателей нет бумаги, в типографиях — очередь 3-4 месяца вместо прежних 2 недель. Из-за этого даже книги российских авторов, видимо, будут выходить с опозданием. 

Ну и третье: зарубежный научпоп в России — пока всё. То есть все классные книги про устройство Вселенной, физику, химию, медицину, экономику, космос и так далее — ничего этого не будет. Во-первых, Cambridge University Press отказались продавать права российским издателям. Во-вторых, из-за удорожания печати, перевода и самих прав издавать такие книги — нереально. Они и раньше стояли дорого, а сейчас тем более. Добавьте сюда падение платёжеспособности населения — и вы поймёте, что нет смысла даже пытаться издавать такие книги.

30 лет российские издательства строили эту индустрию, чтобы сейчас сильно откатиться назад. Видимо, нас ждёт расцвет пиратства. Но даже пиратить многие книги — довольно дорого. Кроме прав, книгу нужно перевести, издать и ещё продать. Ситуация критическая.

Источник: СМИ


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