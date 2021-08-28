Иловайская трагедия: оснований для привлечения к ответственности командования ВСУ пока нет

На данный момент у Офиса Генпрокурора нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности украинское военное командование из-за событий в Иловайске. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь.

"По состоянию на сейчас не установлено доказательств наличия причинно-следственной связи (между ошибками украинского командования и Иловайской трагедией - ред.). То есть не установлено таких нарушений, которые находятся в причинно-следственной связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих во время выхода из окружения", - сказал Рудь.

В то же время, по его словам, точка в этом уголовном производстве не поставлена. В частности, сейчас продолжается проведение еще одной экспертизы, выполняются другие следственные действия.

"После получения заключения будут спланированы отдельные процессуальные действия, в том числе с участием военнослужащих ВСУ из числа командования АТО, и по результатам уже их проведения будет приниматься соответствующее решение. Мои слова не означают, что украинские военнослужащие не будут привлечены к уголовной ответственности. Если будут соответствующие доказательства, у прокурора не дрогнет рука привлечь к уголовной ответственности украинского военнослужащего. Но сейчас таких доказательств, достаточных для привлечения, нет", - добавил руководитель департамента.

По данным Офиса Генпрокурора, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

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Российская Федерация заранее спланировала вероломное убийство украинских военных во Иловайский в 2014 году. Об этом заявил глава Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь.

"На основании тех доказательств, которые есть сейчас, и мы получили в уголовном производстве, мы можем сделать вывод о том, что, по нашему мнению, вероломное убийство было спланировано вооруженными силами Российской Федерации заранее", - рассказал Рудь.

По его словам, утверждение следователей о спланированное уничтожение украинских военных основывается на совокупности многих факторов.

"Это и на том, что вооруженные силы России заходили в Украину с замазанными обозначениями, которые идентифицируют принадлежность конкретной боевой техники к ВС РФ и конкретным подразделениям, без жетонов и документов, чтобы была максимально затруднена идентификация конкретных военнослужащих и их принадлежность к ВС РФ", - сказал Рудь.

Кроме того, он рассказал, что есть доказательства того, что осуществлялось соответствующее заманивание, то есть путем ведения переговоров и вызывания доверия руководство ВС РФ фактически вводило постепенно в заблуждение и заманивало украинских военнослужащих в так называемые "зеленые коридоры".

"Имеется в виду, чтобы согласились на условия выхода безопасным коридором. Вместе с тем уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство", - отметил Рудь.

Напомним

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська.



