ОБСЕ, Крымская платформа, милитаризация и агрессия: мир про Россию и Украину

В ОБСЕ презентована Крымская платформа. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла участие в онлайн-брифинге для делегаций государств-участников ОБСЕ в контексте седьмой годовщины временной оккупации Крыма и представила факты, подтверждающие милитаризацию полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества", - подчеркнула Эмине Джапарова.

Первый заместитель министра представила цель, структуру и планы работы Крымской платформы, призвала государства-участники ОБСЕ принять активное участие в ее деятельности и инаугурационном саммите 23 августа 2021 года, сообщили в МИД.

Кроме первой замминистра, в рамках брифинга выступили постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

В частности, Кориневич осветил широкий спектр нарушений прав человека и основных свобод российской оккупационной властью в Крыму.

В свою очередь Петренко представил факты, подтверждающие продолжающуюся милитаризацию Россией временно оккупированного полуострова и Черноморско-Азовского региона, которая несет в себе угрозу для всего пространства ОБСЕ.

Иностранные партнеры подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, решительно осудили нарушения прав человека в Крыму, его милитаризацию, а также продвижение Россией дезинформации с целью сокрытия негативных последствий оккупации.

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Кремль настаивает, что ничего не крал, что Россия якобы “не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ”. Это подчеркнул в понедельник пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда не признают аннексию полуострова Россией, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было”, — заявил представитель Кремля, подчеркнув, что якобы “было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права” (в Москве считают “референдум” 16 марта 2014 года якобы законным — ред.).

Как считает Песков, было принято “решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины” (все “решения” незаконны — ред.).

“Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации”, — сказал пресс-секретарь Путина.

Он отрицательно ответил на вопрос, обозначал ли Байден тему Крыма в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 26 января.

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти никогда не признают оккупацию Крыма Россией. Соответствующее заявление он выпустил по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который 26 февраля отмечают в Украине.

“Сегодня Соединенные Штаты, как и с самого начала этого конфликта (в Украине), продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров. В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину: Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают... аннексию полуострова Россией, и мы будем выступать вместе с Украиной против агрессивных действий России”, — заявил тогда Байден.

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Россия является стороной конфликта, а не посредником в вооруженном конфликте на востоке Украины, признал президент Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции в рамках рабочей поездки в КПВВ “Счастье” в Луганской области.

"К сожалению, Россия не отразила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. Именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - подчеркнул Мишель.

Он также заявил, что ожидает от России обеспечения полного доступа для СММ ОБСЕ к территориям Украины, которые пока не контролируются правительством.

"Пандемия не должна использоваться как повод для дальнейшего отграничения этих территорий от Украины", - подчеркнул президент Евросовета.

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем сегодня совершили поездку в зону проведения ООС, а именно - в Луганскую область.

Напомним

"Крымская платформа" - это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой - возвращение темы Крыма высокий порядок международного внимания. Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский создал Организационный комитет по подготовке учредительного саммита Крымской платформы, его возглавит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Франция планирует принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и определит формат участия в зависимости от карантинных ограничений по состоянию на дату его проведения.

Кроме того, США выразили поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и призвали страны ООН присоединиться.

Уже 7 лет, начиная с 2014 года, Украина не контролирует около 7% своих территорий после того, как Россия оккупировала и аннексировала полуостров Крым, а позже поддержала оружием, личным составом и обучением боевиков в Луганской и Донецкой областях.

Россия отрицает, что является участником конфликта на Донбассе и называет это вооруженное противостояние "гражданской войной".







