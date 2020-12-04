Мы всё больше читаем на украинском: социологическое исследование

В социологическом исследовании «Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконструирования», опубликованном Украинским институтом книги, значится что относительное большинство украинцев отдают предпочтение книгам на украинском языке - 32% против 24% в 2018 году. При этом доля тех, кто отдает предпочтение книгам на русском языке, несущественно изменилась с 2018 года и составляет 27%. Среди ежедневных читателей доля сторонников украинского и русского языков одинакова.

Исследование показало, что 74% читателей печатных книг читали на украинском языке, 65% читателей электронных книг читали на украинском языке и 67% слушателей аудиокниг слушали книги на украинском языке. Согласно результатам социсследования, большая часть детей (56%) для чтения выбирают украинскую книгу в ситуации, когда есть такая же книга на русском языке.

Также результаты исследования свидетельствуют о том, что приоритетными каналами коммуникации для взрослых является ТВ (73% респондентов смотрят его по меньшей мере несколько раз в неделю), соцсети (69%), интернет-СМИ (53%), радио (43%), а наименее приоритетными являются печатные газеты (15% ) и журналы (6%).

Исследование проводилось в два этапа: качественный этап исследования (проводился методом фокус-групповых дискуссий) и количественный этап исследования (проводился методом массовых личных опросов).