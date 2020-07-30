И в ОТГ берут взятки: в земельном отделе потребовали 32 тыс. долларов

В Днепропетровской области задержали начальника отдела земельных отношений одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) области на взятке в 32 тыс. долларов. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований ГУНП.

"Средства чиновник требовал за решение земельных вопросов: за каждый выделенный гектар для ведения сельского хозяйства ему должны были заплатить 1000 долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что для получения в собственность земельных участков для ведения сельского хозяйства гражданин обратился в ОТГ. Руководитель профильного отдела пообещал удовлетворить его обращение, но после уплаты "взноса" - за один гектар земли 1000 долларов.

"При проведении расчетов руководителя отдела ОТГ задержали. Из его автомобиля правоохранители изъяли 32 тыс. долларов США полученной неправомерной выгоды. Чиновника задержали", - сообщили в полиции.

Отмечается, что за вымогательство и получение взятки задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.