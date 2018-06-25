Стали известны подробности страшного двойного убийства в Харькове

Известные на сегодняшний день детали двойного убийства, которое произошло 24 июня на улице Академика Павлова, 311 в Харькове, озвучил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, около 10.40 соседка убитых вызвала полицию. Женщина рассказала, что со своего балкона видит в другой квартире ноги в крови — предположительно, ребёнка или женщины. Патрульные нашли там тела 40-летних мужчины и женщины и раненую девочку 12 лет, передает MediaPort.

Другие соседи сообщили о вооружённом мужчине, который выходил из подъезда, и о подозрительном автомобиле — даже назвали его номер. В Харькове объявили план «Сирена». Машину вскоре остановили в районе станции метро «Киевская», а водителя — задержали. «Он фактически сразу сообщил, что причастен к такому особо тяжкому преступлению», — отметил Бех.

В машине нашли карабин, гладкоствольное ружье и пистолет для стрельбы резиновыми пулями, а также патроны и деньги: 200 тысяч долларов и больше 50 тысяч гривень.

Некоторые из патронов в автомобиле совпадали с гильзами, найденными на месте убийства. Следователи уже обнаружили семь гильз. По предварительным данным, у погибшего мужчины четыре пулевых ранения, у женщины — шесть.

У выжившей 12-летней девочки — три ранения: одно в верхнем предплечье и два в тазобедренном суставе. Сейчас она в областной детской больнице. Как уточнил Олег Бех, сегодня к ней пустили следователей — они общаются с ней вместе с родственниками и психологом.

В момент стрельбы в квартире было ещё двое людей — отец и мать убитого мужчины. Обоим за 70 лет, по словам Беха, они очень тяжело переживают случившееся.

По информации правоохранителей, 42-летний подозреваемый — бизнесмен, занимался древесиной и поставками мяса в супермаркеты. Судимостей у него не было. По словам Олега Беха, у мужчины «нормальная семья» — дети, жена, мать, но последнюю неделю он был в психологически тяжёлом состоянии — переживал, что его и родных могут убить. С погибшим он дружил с детства, затем перестал общаться, но в начале этого года отношения возобновились.

«Потерпевший якобы помогал в каком-то бизнесе, на него была переоформлена машина, на которой он ездил. Было достаточно много информации в отношении подозреваемого, которая, возможно, и стала основанием для того, что произошло», — сказал Олег Бех.

17 июня мужчины вместе ездили в Ривне — забирали прежнюю семью погибшего, бывшую жену и дочь.

«Там у них возник скандал, в результате которого неделю фигурант находился в таком состоянии, тяжёлом. 19 числа он написал заявление в один из райотделов о том, что ему может угрожать человек по имени Олег, хотя он чётко знал личность потерпевшего. 23-го возник также конфликт у потерпевшего с фигурантом, который видели соседи. А 24-го где-то около 10 часов он приехал в квартиру, где проживали потерпевшие», — описал обстоятельства начальник ГУНП.

Подозреваемый выбил дверь в квартиру, увидел своего знакомого и открыл огонь. Бывшая жена погибшего пыталась выбежать на балкон, но после нескольких выстрелов в спину умерла на месте. Подозреваемый рассказал полицейским, что в девочку он стрелять не хотел — якобы это произошло случайно. Затем он выбежал из квартиры и попытался уехать из города, но его задержали уже спустя два часа.

По словам Беха, мужчина не сопротивлялся, был в «сложном психологическом состоянии». В полиции не исключают, что под действием алкоголя — для проверки взяли кровь на анализ. Следователи также обратятся в суд с просьбой провести стационарную психиатрическую экспертизу.

Задержанному уже объявили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Следователи выясняют, что стало причиной конфликтов. Назначены баллистическая, судебно-медицинская, цитологическая, дактилоскопическая экспертизы. По их результатам подозрения могут уточнить.

Основным мотивом, который называет подозреваемый, были 100 тысяч долларов долга, который, по его словам, погибший не хотел возвращать. Однако следствие будет проверять и другие версии.

На вопрос, почему подозреваемый действовал открыто, начальник облуправления полиции ответил: «По его словам, это была кровная месть семье потерпевшего, и полиция этого не поймёт».

Доказательств того, что убитый мужчина угрожал своему товарищу или его семье, полиция пока не нашла. Он также не был судим, занимался покупкой и продажей различных товаров через интернет, жил скромно. О каких-либо угрозах с его стороны родственникам неизвестно.

Оружие, которое нашли в автомобиле подозреваемого, выдано официально, на него есть разрешения. Деньги, по словам родных, принадлежат ему самому: правоохранители предполагают, что он взял их дома, чтобы скрыться. Однако однозначно говорить, чьи они, следователи не готовы — обратились в суд, чтобы наложить арест на них и на остальное имущество и проверить, откуда взялась такая сумма.

Меру пресечения подозреваемому 26 июня должен избрать Киевский районный суд Харькова.