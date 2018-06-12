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Вчера, 20:01
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Мать пыталась продать ребёнка прямо на пороге роддома

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал в Фейсбуке о происшествии в Черкасской области: молодая женщина, которую только что выписали из роддома, пыталась продать своего новорождённого ребёнка.


И цену назначила - 140 тысяч гривень, и деньги успела получить. Но горе-мамашу задержали с поличным практически на выходе из роддома.


Пояснить, почему она это сделала, женщина, 1989 года рождения, не смогла. Её задержали - для осуществления следственных действий. Ребёнка, вероятнее всего, отберут, поскольку говорить о родительских правах здесь неуместно.


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