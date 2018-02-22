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Здоровье
Вчера, 18:29
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Хмельницкие врачи впервые сделали сложнейшую операцию на сердце

Сложную операцию на сердце провели кардиохирурги Хмельницкой области. Шанс на полноценную жизнь получил пациент с гипертрофической кардиомиопатией. Такая патология по статистике чаще всего приводит к внезапной смерти. Ранее подобные оперативные вмешательства делали только в Киеве.
Как сообщает сайт Хмельницький со ссылкой на ГТРК Місто, сложное оперативное вмешательство в кардиохирургическом отделении областной больницы продолжалось в течение четырех часов. Пациент страдал гипертрофической кардиомиопатией. Это заболевание миокарда, во время которого происходит его гипертрофия, то есть утолщение стенки без каких-либо причин. Это очень сложная патология, в результате которой сердце человека может остановиться в любой момент. Больной жалуется на одышку при физической нагрузке, боли в сердце, головокружение, головную боль.
Главный внештатный кардиохирург Хмельницкой области Андрей Кланца рассказал, что пациенту, которому провели операцию, 56 лет. Он долгое время болеет. Особенно плохо чувствовал себя последние месяцы.
Необходимость проведения операции обнаружили при обследовании в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова. В частности, благодаря проведению ультразвуковой диагностики сердца. А вот оперировать впервые решили в Хмельницком. Хотя такие операции проводили только в Киеве.
Операцию провели киевские и хмельницкие специалисты. Все прошло без осложнений. Период реабилитации пациента продлится месяц.

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