Певец Рики Мартин "вышел замуж" за курда из Швеции

Пока в мире идут политические баталии и войны, в шоу-бизнесе своё потрясение: популярный певец Рики Мартин, который получил мировую известность в 1999 году после выхода альбома Livin’ la Vida Loca, а одноименная песня стала одним из самых продаваемых синглов в истории, "вышел замуж" за своего бойфренда, шведского художника курдского происхождения Джоэна Юзефа (Jwan Yosef).

Об этом сообщает E! News.

Певец рассказал корреспонденту издания, что брак уже заключен, но свадьбы пока не было. По его словам, они принесли брачные обеты, подписали все необходимые документы и заключили брачный договор. «Он мой муж, мой мужчина», — заявил Мартин.

Мартин познакомился с Юзефом в 2016 году, когда искал произведения искусства для своей коллекции. Постепенно деловые отношения переросли в личные.

О своей гомосексуальности артист сообщил в 2010 году.