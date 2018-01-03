Вы ничего не знаете о печали: в Дании украли бутылку водки стоимостью больше миллиона долларов

Трудно представить ощущения коллекционера, у которого украли драгоценный экземпляр коллекции. А если этот экземпляр еще и... выпили?

В столице Дании Копенгагене неизвестные похитили из частной коллекции бутылку водки Russo Baltique, стоимость которой оценивается в 1,3 миллиона долларов.

«Я получил (эту бутылку - ред.) В России от фирмы Dartz, которая создает самые дорогие в мире автомобили и водку. Она была частью моей коллекции в течение шести месяцев », - сказал коллекционер Брайан Инґберг телеканала TV2/Lorry, передает Радіо Свобода.

Он отметил, что «очень расстроен», поскольку это была «вишенка на торте» в его коллекции.

«Из 1200 бутылок, которые у меня есть, это была очень особенная бутылка», - заявил Инґберг.

Бутылка водки Russo Baltique, как говорят, существует в единственном экземпляре. Для изготовления сосуда использовали три килограмма золота и три килограмма серебра. Кроме того, она частично покрыта кожей с автомобиля, который принимал участие в гонках в Монте-Карло в 1912 году.

Бутылка Russo Baltique снималась в одном из эпизодов американского телевизионного сериала «Карточный домик».

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter