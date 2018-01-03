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Вчера, 17:36
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Вы ничего не знаете о печали: в Дании украли бутылку водки стоимостью больше миллиона долларов

Трудно представить ощущения коллекционера, у которого украли драгоценный экземпляр коллекции. А если этот экземпляр еще и... выпили?
В столице Дании Копенгагене неизвестные похитили из частной коллекции бутылку водки Russo Baltique, стоимость которой оценивается в 1,3 миллиона долларов.
«Я получил (эту бутылку - ред.) В России от фирмы Dartz, которая создает самые дорогие в мире автомобили и водку. Она была частью моей коллекции в течение шести месяцев », - сказал коллекционер Брайан Инґберг телеканала TV2/Lorry, передает Радіо Свобода.
Он отметил, что «очень расстроен», поскольку это была «вишенка на торте» в его коллекции.
«Из 1200 бутылок, которые у меня есть, это была очень особенная бутылка», - заявил Инґберг.
Бутылка водки Russo Baltique, как говорят, существует в единственном экземпляре. Для изготовления сосуда использовали три килограмма золота и три килограмма серебра. Кроме того, она частично покрыта кожей с автомобиля, который принимал участие в гонках в Монте-Карло в 1912 году.
Бутылка Russo Baltique снималась в одном из эпизодов американского телевизионного сериала «Карточный домик».

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