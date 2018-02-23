Глава Закарпатской ОГА Москаль нецензурно обхамил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун

Критика от первых лиц порой достигает невиданных масштабов хамства. Все донецкие журналисты помнят довоенную эскападу тогда мэра Славянска Нели Штепы, которая перед микрофоном обозвала задавшую неудобный вопрос журналистку с@кой. Правда, потом пыталась оправдаться и невнятно сказать, что "не это имела в виду".
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль своими матами прославился ещё будучи главой Луганской области в 2014 году. Но в прифронтовой зоне, в условиях войны общество воспринимало это снисходительно и даже одобрительно, полагая, что в целом Москаль интеллигентный и образованный мужчина, а главное - патриот.
Оказалось, это его обычная линия поведения с теми, кого он воспринимает как противников или не согласен с кем-то.
В частности, на днях Москаль привселюдно (правда, заочно) обозва е...@@..ой и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун - за то, что она, якобы, безосновательно упрекнула Закарпатскую область в нерастаможке вакцины от кори.
Цитата Москаля такова:
- В таможне все растаможено, ну они, эта жёстко е...@@..ая, извините меня, - прокомментировал слова Ульяны Супрун председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. - Может, еще какой-то врач что поставит ей диагноз. Я поставил ей диагноз. Ну сколько мы можем дебилов терпеть?", - добавил он. Таким образом он сообщил главе Минздрава, что вакцина растаможена, и медики её уже используют.
Согласиться с тем, что дебилов терпеть надоело, с главой ОГА можно. Как и хамов государственного уровня, которые считают позволительным принародно показывать свою "близость к народу" и "культуру". К сожалению, мат - широко распространённый "аргумент" в спорах-разговорах на самом высоком уровне, и, видимо, это считается нормальным.
Сегодня видео на сайте Мukachevo.net уже снято. Но в Интернете оно сохранилось.