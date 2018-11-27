Ирина Шевченко: самое рейтинговое телешоу страны - Верховная Рада

Наверняка, не все смотрели заседание Рады по введению военного положения. Но отголоски этого странного представления, которое транслировалось на весь мир, дошли до многих. А вот журналист Ирина Шевченко добросовестно отсмотрела всё заседание, выслушала все выступления, поразилась, в очередной раз тому, какой разношёрстный народ в Верховной Раде Украины, и решила записать свои впечатления. Цирк не цирк, но в отдельные моменты происходящее напоминало даже мыльную оперу – бесконечную и мало предсказуемую – со своими героями, злодеями, первостепенными и сидящими на третьих ролях фигурами, которым хочется быть первыми.

На заре нашей государственности Верховная Рада заменяла нам и клуб КВН, и 95-й квартал и Лигу смеха. Смотреть происходящее было куда интереснее, чем любые другие передачи, включая мыльные оперы.

Сегодня ВР подтвердила, что является лучшим телешоу Украины!

Бог с ним, что заседание начали не вовремя. Этого следовало ожидать. 10 минут Парубия были хитрым манёвром, чтобы избавиться от назойливого Ляшко.

Во время ожидания, пока все договаривались со всеми, мы успели посмотреть новости, поучаствовать в экстренном заседании Совета Безопасности ООН (во время которого Россию от… гм… пожурили все, кому не лень) и даже послушать нашего Президента.

Президент был серьёзен и убедителен. Во время его выступления уже было понятно, что переговорщики, взявшие 10 минут тайм-аута, его «додавили»: он заменил 60 дней военного положения на 30 и заверил страну, что никакие свободы ущемляться не будут, а выборы пройдут вовремя.

Но это еще не гарантировало голосования за ВП в зале ВР.

И всё же в Раде во время обсуждения сюжет начал развиваться буквально по законам кинематографа.

Слушать выступающих было невозможно: они требовали военного положения – без военного положения.

Они озвучивали свои собственные предвыборные (ой, выборы же ещё не начались!) тезисы.

Они клеймили президента, настаивая, что конфликт в Азовском море он затеял сам и исключительно ради того, чтобы сохранить должность. Ради заветной должности, уверяли брызжущие слюной правдолюбцы, затеяно и военное положение, которое таки необходимо, но - не сейчас, не такое, не там и не для тех!

Они вспоминали прошлое, требуя чей-то, простите, глаз в виде компенсации.

Они говорили о чём угодно, только не о текущей ситуации, которая требовала понимания и экстренного решения.

Они уводили тему в сторону и клялись, что, в общем-то «за» ВП, но вот сейчас и вот за «это» - голосовать не будут принципиально!

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко возмутилась и высказалась по поводу некоторых, обвинив их в том, что они вообще ни разу не голосовали за введение ВП в предыдущих ситуациях.

И тут…

Как в настоящей мыльной опере вдруг возник конфликт. Да какой!

Сергей Власенко громко высказал свое понимание сущности спикера Ирины Геращенко, вспомнив, видимо, что её первоначальная профессия является второй (а может, и первой!) древнейшей!

Слово вылетело.

Ирина услышала.

И сказала, что тут уж или-или: или Власенко извинится, или она… впрочем, неважно.

Важно другое: возникла настоящая гендерная интрига!

Далее напряжение только нарастало.

Мало того, что практически все выступающие напрочь отказывались голосовать и возникла угроза срыва этого важного решения. Каждый выступающий мужчина теперь считал своим святым долгом выразить свою солидарность с Геращенко и «наехать» на Власенко, требуя сатисфакции.

После выступлений представителей озабоченных фракций и просто озабоченных депутатов, на трибуну вышел Премьер.

Слушали его почти в полной тишине (устали от криков?). Он сурово пристыдил нардепов за непомерную злобу, удивляясь - откуда столько яда в народных избранниках. Он заверил и нардепов, и весь народ Украины, что правительство спит и видит счастье каждого и всех вместе. Он потребовал единения, консолидации, доверия и любви! К Украине. И к женщине. Правда, честно соблюдая настоящую европейскую политкорректность, прежде чем вступиться за обиженного спикера, он извинился перед ней же, чтобы она чего-то там себе не подумала. А потом «врезал» Власенко по полной: мол, нужно быть же мужчиной! И человеком! И нардепом, в конце-то концов! А то можно и в комиссию по этике попасть и даже получить красную карточку на оставшиеся в этом году заседания Рады!

И Власенко внял!

Он вышел к трибуне и сказал: «Форма высказывания была некорректной, и я приношу свои извинения!»

Но на этом не остановился, а двинулся за трибуну, к местам спикеров.

Пока он шёл, Ирина отреагировала:

«Как женщина мудрая, я принимаю эти извинения!»

И тут до неё добрался Власенко!

Ну да, в мыльных операх этого ждут по десять серий, а тут всё было быстро и на радость публике: обнимашки и поцелуйчики! Власенко был настойчив, а Геращенко – гордая и сдержанная!

Депутаты аплодировали!

О Президенте.

Он своё веское слово сказал сразу после Премьера, закрепив успех и впечатление. Кто-то из зала пытался что-то там вякнуть против слова Петра Порошенко, на что он спокойно сказал: «А вы – помолчите!» И этот кто-то – помолчал!

А потом гипнотизёр Парубий начал своё коронное: «Всем занять свои места, голосуем!»

Веры в то, что все эти крикуны, вредители, скептики и просто деды-яги, которые всегда против, особенно сейчас - против Президента, за что-то проголосуют, не было.

Не верилось даже в то, что они успеют добежать до своего рабочего места из курилок, туалетов, буфетов и просто с другого конца сессионного зала.

Но чудо свершилось: все, кто решил поддержать Президента, успели.

И решение о введении военного положения в приграничных с Россией и Приднестровьем областях было принято! Неожиданно. Или – вполне предсказуемо. Это уж как кому нравится. Или - сколько кому известно.

И прямо сразу, пока они были ещё горяченькие от только что совершённого подвига, Парубий быстренько заставил ошалелых от своей смелости нардепов принять закон о том, что выборы президента таки пройдут вовремя, 31 марта! Чем, наверняка, несказанно разочаровал российских, да и наших «предсказателей», которые уже давно расписали пошагово все движения по отмене выборов.

Нет, они не забыли о 23-х парнях, которые оказались в плену, и среди них есть раненые, и даже очень тяжело. Они, в пылу своих бурных экзерсисов, всё же не забыли о том, что военное положение – тяжкое испытание для страны и для каждого из нас. И о том, что на границе страны стоят вооруженные до зубов «братские» войска, нардепы тоже не забыли. Они все вместе приняли обращение к мировому сообществу с просьбой о помощи. И тут, слава Богу, уже не ёрничали, потому что с утра начинается для всей страны что-то новое, неизвестное и трудное.

Может, поймут, в конце-то концов, что происходящее в Верховной Раде – не мыльная опера, и нужно спасать страну?

Хочется верить.

Ирина Шевченко, InfoKava, Харьков

А мы добавим: в зале было зарегистрировано 330 депутатов. А где были остальные? Нужны ли такие депутаты, которые прогуливают заседания, на которых решается вопрос, который крайне важен для страны? Или они хотят в самый сложный момент быть непричастны, мало ли, на всякий случай?..