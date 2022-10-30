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Колумнистика / Война / Харьков

Вита Яковлева: Война, Харьковские дневники. Мы таки странные. И это вдохновляет!

18:23, 30 окт 2022
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Странность, фатализм или уверенность в том, что всё окончится победой? И то, и другое, и третье. Если не можешь повлиять на события, пытайся приспособить события к собственной жизни. И - живи! Жизнь-то одна, а во время войны она становится ещё более хрупкой, чем всегда.

Вита Яковлева - о "странных" харьковчанах.

...Обратили внимание, что "Ой, у лузі червона калина" сейчас на рингтонах если не у половины украинцев, то у трети точно? Сегодня еду в автобусе на рынок. У кого-то звонит телефон. Милая чихуашка на руках у хозяйки делает ушки торчком, а потом начинает мелодично подвывать про калину. Почти в ноты, вдохновенно так.

Салон впечатлился, похвалил настоящую укробандеровскую собаку. Рингтон замолчал, она допела и спокойно уставилась в окно. Концерт окончен.

Потом у рынка мужчина на трубе играл про калину. Эх, ему бы в дуэт ту чухуашку, они б порвали все сцены мира. Но денег я все равно дала, мы, харьковские укробандеровцы, музыку любим.

...Мужчина разговаривает по телефону: "Артур, у тебя есть знакомые, чтобы утеплить две стены дома на Салтовке?". Собеседник, видимо, удивился адресу, где нужны работы.

- И что, мы на Салтовке не люди, что ли? Нам зимой не холодно будет?!

Для нехарьковчан объясняю: Салтовка - довольно небезопасный район из-за частых обстрелов и близости к границе. Но жители обижаются, когда удивляются, что они там живут и хотят жить. Потому что они харьковчане, как и все остальные, ничем не хуже других. И опасно или нет, утепляться надо по-любому.

...Бабулечка и дедулечка покупают тушенку. Она говорит взять говяжью, он уточняет, что нужна и куриная.

- Зимой, если выключат свет, зажжем свечку, нагреем чайку на печке и сделаем бутерброды с куриной тушенкой. Они мягкие, со сладким чаем будет очень вкусно.

- Да-да, берите куриную, зимой свет точно будут выключать! - оптимистично советует продавщица. И они все друг другу радостно улыбаются.

...В метро женщина везет огромную толстянку, которая денежное дерево. Села рядом, спрашивает, не мешает ли мне растение. И рассказывает, что у них зимовать нельзя, в доме разрушения, вот и везет толстянку в новый дом, к подруге на перезимовку.

- Мы продержимся, а она замерзнет, жалко, - объясняет мне.

...Мы таки странные. Но блин, это так вдохновляет! Потому пусть странные, лишь бы победа была побыстрее.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava


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