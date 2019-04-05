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Зеленский сдал анализы в лаборатории Пальчевского, Порошенко - на "Олимпийском"

Зеленский отправился выполнять собственный улитиматум в отношении анализов в частную клинику, которая связана с его пи-ар симпатиком Пальчевским, а через него - и с российскими бизнесменами. Результаты станут известны через три дня. Порошенко сдал анализы в медлаборатории национального спорткомплекса "Олимпийский".

Во время встречи, состоявшейся с журналистами, прошедшей на выходе из медицинского центра Eurolab Зеленский заявил: «Состоится глубокий анализ, через три дня получим результаты».

Ранее сообщалось, что Зеленский не пойдет сдавать анализы на НСК «Олимпийский» по приглашению Порошенко.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия для действующего главы государства Петра Порошенко, в частности, их проведения на НСК «Олимпийский», анализов на алкоголь и наркотики и - с Тимошенко в роли рефери.

Источник: НБ


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