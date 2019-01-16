Украина отказывается от коньяка и превращает его в украинский бренди

В Украине переименуют коньяк: уже выбрали новое название.

Большая часть опрошенных украинцев выбрала вариант «Украинский бренди» в качестве нового названия для коньяка украинского производства. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили на Facebook-странице проекта «Географические обозначения в Украине».

Напомним, что согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом Украина обязалась отказаться от использования названия «шампанское» для обозначения популярного алкогольного напитка. Также до 2026 года украинские производители должны отказаться от названия «коньяк», которое происходит от города во Франции.

Проект «Географические обозначения в Украине», который финансирует ЕС, проводил голосование для определения нового названия для крепкого напитка. Больше четверти (25,6%) украинцев, принявших участие в голосовании, поддержали название «Украинский бренди» или «Бренди Украины». Остальные варианты набрали существенно меньше голосов.

На втором месте расположился «Бурштын» — этот вариант поддержали 9,4% опрошенных. Название «Гайстер» выбрали 8,5%, «Кьянок» — 7,9%, «Дубовик» — 7,2%, «Брунат» — 5,3%, «Каннук» — 4,5%, «Укрньяк» — 4,3%, «Солнцедар» — 3,3%.

Как сообщается, результаты голосования будут вынесены на рассмотрение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, которое может утвердить новое название.



Источник: https://sud.ua























