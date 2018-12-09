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Сегодня, 15:47
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Налоговая следит за тем, сколько Дед Мороз тратит на подарки детям

Налоговая Харьковской области предупредила: тратить на подарок от Деда Мороза нужно не более 140 грн. 96 коп.! А также разъяснила доброму бородатому дедушке, что всё дело в льготах на период праздников.

Как исключение из общих правил, установленных Налоговым кодексом Украины, некоторые вопросы финансирования мероприятий, связанных с организацией новогодних и рождественских праздников для детей и подростков, урегулированы Законом Украины от 30.11.2000 №2117-III «Об освобождении от налогообложения денежных средств, которые направляются на проведение новогодне-рождественских праздников для детей и на приобретение детских праздничных подарков» с изменениями и дополнениями (далее - Закон № 2117), действующих ежегодно в период с 15 ноября текущего года до 15 января следующего года.

Согласно ст.2 Закона №2117 освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по продаже производственными и торговыми предприятиями детских праздничных подарков, а также билетов на новогодне-рождественские мероприятия для детей, закупаемых за счет средств профсоюзных комитетов предприятий и организаций, других неприбыльных организаций.

При этом суммы налога, уплаченные производителями детских праздничных подарков за приобретение сырья и материалов для их производства, относятся в состав валовых расходов и в налоговый кредит не включаются.

При этом под детскими праздничными подарками Закон № 2117 определяет наборы товаров, которые содержат только кондитерские изделия и игрушки отечественного производства и фрукты, общей стоимостью не более 8 процентов прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

Поскольку прожиточный минимум для трудоспособного лица по состоянию на 01.01.2018 составляет 1762,00 грн, то не облагаемая налогом стоимость новогодних подарков в 2018 году составляет 140,96 грн (1762 х 8%)

Такие дела, детка! Ждать дорогих подарков от Деда мороза на работе у мамы или папы - не приходится.

 

Источник:   kh.sfs.gov.ua

 


 

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