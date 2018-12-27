Во время военного положения страна отрепетировала критические ситуации, — пояснил ветеран

Такое мнение высказал участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБ Глеб Бабич, передает «Обозреватель». Военный подчеркнул, что введение военного положения помогло Украине отработать взаимодействие и совместную подготовку оперативного резерва.

По его словам, после захвата РФ украинских кораблей в Черном море новый акт агрессии будет намного жестче.

"Это был первый случай, когда они открыто применили оружие против наших военнослужащих. Если подобное произойдет в следующий раз, поверьте, тогда будет более тяжелый случай, и нам придется вводить это положение", — заверил Бабич.

Он также подчеркнул, что введение военного положения помогло Украине отработать взаимодействие и совместную подготовку оперативного резерва номер один. В результате эта подготовка продемонстрировала очень высокие результаты.

"Она показала, что мы готовы. И все те, кто говорит: "я в любой день, когда будет надо, возьму собранный рюкзак и приду в военкомат" — так и сделают. Более того, в некоторых районах людей пришло в несколько раз больше, чем было нужно. Страна отрепетировала ситуацию", — пояснил ветеран.



Благодаря военному положению, Украина получила современные средства связи от стран НАТО, рассказал также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак. Их доставили на президентском самолете, когда Петр Порошенко возвращался из Брюсселя.

Гримчак отметил, что за время военного положения сделано много того, о чем можно говорить только на заседании СНБО в закрытом режиме.

"Передислокация одной мотопехотной бригады во время военного положения и без него происходит с разницей в две недели. И это не потому что Укрзалізниця против помощи армии. Она работает в штатном режиме бизнес-структуры", - подчеркнул замминистра и добавил, что важными были также сборы резервистов, которые стали возможны благодаря военному положению.



Источник: https://www.unian.net/























