Казахстан хочет, чтобы российские военные ушли с Байконура

Россия может вскоре окончательно вывести своих военных с космодрома Байконур. Об этом заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. Он уточнил, что двухсторонних контактов по этой конкретной тематике пока не было. Но министр уверен, что уход Минобороны РФ с Байконура станет благом для Казахстана.

Космодром Байконур, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, до конца года может стать полностью гражданским. Работающих там офицеров заменят штатские инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета. Таким образом, 2018 год может закрыть последнюю страницу в военной истории Байконура, после чего начнется новый этап его развития.

Военнослужащим, работающим в КЦ «Южный» не на военных должностях (они эксплуатируют инфраструктуру Байконура), предложено вернуться на службу в вооруженные силы или уволиться и остаться работать на космодроме в статусе гражданских специалистов.

На самом деле, лед тронулся, видимо, еще в январе 2018 года. Тогда в рамках поправок к договору аренды, действующему до 2050 года, Москва обязалась передать Астане к началу текущего лета 44,8 квадратных километров территории космодрома Байконур и две ракетные стартовые платформы «Зенит-М». По сути, сделан первый реальный шаг по реализации проекта отдельного ракетного комплекса «Байтерек», о котором начали говорить еще в 2004 году.

Управляет «Байтереком» совместное предприятие, учредителями которого является Комитет имущества Минфина Казахстана и российский «Центр им. М.В. Хруничева». Место регистрации — Астана.





Источник: forbes.kz



