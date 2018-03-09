Титушки мэра Киева до потери сознания избили депутата Верховной Рады и обожгли ему глаза

Власть Киева все больше скатывается к полной похожести на ту, которая была раньше и против которой вышли в 2014 украинцы. А в некоторых случаях даже превосходит.

Час назад на странице депутата Киевсовета Святослава Кутняка появилось сообщение об избиении депутата Верховной Рады Юрия Левченко, который вместе с протестующими против незаконной застройки был на одной из улиц Киева.

"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общественностью с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконной застройки, наемники Кличко жестоко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном прыснули, так что у него теперь подозрение на ожог).

Только что отвез его в больницу ", - написал свободовец Святослав Кутняк.