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Сегодня, 12:03
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Титушки мэра Киева до потери сознания избили депутата Верховной Рады и обожгли ему глаза

Власть Киева все больше скатывается к полной похожести на ту, которая была раньше и против которой вышли в 2014 украинцы. А в некоторых случаях даже превосходит.
Час назад на странице депутата Киевсовета Святослава Кутняка появилось сообщение об избиении депутата Верховной Рады Юрия Левченко, который вместе с протестующими против незаконной застройки был на одной из улиц Киева.
"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общественностью с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконной застройки, наемники Кличко жестоко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном прыснули, так что у него теперь подозрение на ожог).
Только что отвез его в больницу ", - написал свободовец Святослав Кутняк.

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