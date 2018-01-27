Венецианская комиссия огорчила Венгрию

Венгрия не получила поддержки в вопросе преподавания в венгерских громадах исключительно на венгерском языке: Венецианская комиссия считает, что двуязысие - преимущество, а не недостоаток в обучении.

Члены Венецианской комиссии не разделяют точку зрения Венгрии, что обучение для нацменьшинств должно проводиться только на венгерском, сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью "Европейской правде", передает ZN

"Нет, мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что государство может перейти от сугубо венгероязычной системы к смешанной, при которой часть часов будет преподаваться на венгерском, часть – на украинском. Более того, это даже лучше для самих учеников, если они будут получать обучение на двух языках", - отметил Маркерт.

Вместе с этим, он считает, что нацменьшинства должны получить гарантии для своих языков, поэтому в этом вопросе критика Венгрии является обоснованной. Маркерт предлагает чиновникам принять подзаконные акты, которые установят эти гарантии, например, четко прописать количество часов для обучения на языке меньшинств.

"В то же время, государственный язык также должен преподаваться в достаточном объеме, в частности, чтобы человек имел возможность интегрироваться, был конкурентной на рынке труда, а для этого нужно хорошо говорить на украинском, а не только на венгерском. Но само по себе двуязычное обучение – это преимущество", - сказал он.

Добавим, что Венгрия ультимативно требует от Украины юридических гарантий, что закон "Об образовании" не внедрят без предварительного достижения компромисса с венгерской общиной относительно спорных вопросов.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто настаивал на пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, поскольку, по его мнению, новый образовательный закон нарушает ее принципы.

Напомним, закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября и его нормы должны быть введены в школах, начиная с сентября 2018. В частности, согласно закону, дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке нацменьшинства, при этом параллельно изучая язык. С 5-го класса дети будут обучаться на государственном языке, а язык национального меньшинства будет преподаваться как отдельная дисциплина.



