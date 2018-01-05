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Вчера, 20:05
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Российский священник Андрей Кураев резко осудил священников УПЦ МП, отказавшихся отпевать ребёнка

Андрей Кураев -  российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов резко осудил поступок запорожских священников - отказ отпевать погибшего мальчика.

Российский священник Андрей Кураев, по определению блогера Игоря Кругленко, - "личность спорная, одиозная, особенно для людей, которые декларируют собственный атеизм. Но этот человек вызывает абсолютное уважение тем, что на восприятие его личных принципов, во многом очень христианских в лучшем смысле этого слова, не действуют никакие псевдоавторитеты.

Оставаясь глубоко церковным человеком, соблюдающим жесткую церковную иерархию, ни разу не задев словом свое церковное начальство, он каленым железом слова готов выжигать любое зло в рядов представителей собственной конфессии, не боясь того, что его высказывания навредят ему лично. Быть может, если бы было больше таких священников -- больше было бы святости под куполами РПЦ".

И эти слова подтвердила позиция Кураево относительно поступка священников Запорожской епархии, которые отказались отпевать погибшего в результате падения на него самоубийцы маленького мальчик - только за то, что он крещён в церкви УПЦ КП.

Кураев опубликова своё мнение в Фейсбуке, где чётко встал на сторону справедливости, достаточно жёстко и грубо обозвав своих украинских коллег - видимо, даже его задела бесчеловечная позиция запорожских священников, которые фарисейски впоследствии попытались обосновать свою позицию.

"...имя Божие, призванное даже неправославным человеком с желанием совершить преображение своей и чужой жизни «во имя Отца и Сына и Святого Духа» сообщает ему просимый им Божий дар", - написал Кураев. Он возмутился тем, что вместо того, чтобы открыть врата своей церкви страждущим, запорожские священники посчитали невозможным проводить в последний путь невинного ребёнка.

Полностью мнение Андрея Кураева можно прочесть здесь.

"Вот так создают волны ненависти к своей церкви - а потом плачут про свою гонимость", - резюмировал Кураев.







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