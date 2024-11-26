Які товари не підлягають обміну у магазинах навіть якщо не підійшли покупцеві

Ми звикли до того, що можна обміняти або й повернути товар, який не сподобався чи має дефекти. Але є декілька груп товарів, які не підлягають обміну, навіть якщо є якісь питання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11. 2024 № 1243 оновлено перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

НЕ МОЖНА обміняти (повернути)товар, якщо ви вже оплатили його:

харчові продукти;

лікарські засоби;

засоби особистої гігієни (зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні, педикюрні інструменти та інші подібні товари), косметична продукція та мийні засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів;

товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Будьте уважні і краще роздивляйтеся товари у магазині.