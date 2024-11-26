Какие товары не подлежат обмену в магазинах, даже если не подошли покупателю

Мы привыкли к тому, что можно обменять или вернуть товар, который не понравился или имеет дефекты. Но есть несколько групп товаров, не подлежащих обмену, даже если есть какие-либо вопросы.

Постановлением Кабинета министров Украины 01.11. 2024 г. № 1243 обновлен перечень товаров, не подлежащих обмену (возвращению).

НЕЛЬЗЯ обменять (вернуть) товар, если вы уже оплатили его:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и другие подобные товары), косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует таких товаров;

товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Будьте внимательны и лучше рассматривайте товары в магазине.