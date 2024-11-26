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Какие товары не подлежат обмену в магазинах, даже если не подошли покупателю
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Бизнес / Потребрынок

Какие товары не подлежат обмену в магазинах, даже если не подошли покупателю

16:18, 26 ноя 2024
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Мы привыкли к тому, что можно обменять или вернуть товар, который не понравился или имеет дефекты. Но есть несколько групп товаров, не подлежащих обмену, даже если есть какие-либо вопросы.

Постановлением Кабинета министров Украины 01.11. 2024 г. № 1243 обновлен перечень товаров, не подлежащих обмену (возвращению).

НЕЛЬЗЯ обменять (вернуть) товар, если вы уже оплатили его:

  • пищевые продукты;
  • лекарственные средства;
  • средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и другие подобные товары), косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует таких товаров;
  • товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Будьте внимательны и лучше рассматривайте товары в магазине.


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