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Закон и право / Потребрынок / Война

Если жилье разрушено, а авто разбито во время войны, кредит украинцы платить не будут

18:21, 02 дек 2022
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Верховная Рада приняла законопроект о списании кредитов на жилье и авто. Украинцы могут не выплачивать задолженности за имущество, поврежденное или разрушенное во время войны.

В законопроекте № 7441-1 говорится, что площадь квартиры, по которой списывается кредит, должна составлять не более 140 квадратных метров, а дома — 250 квадратных метров. Это жилье должно быть единственным местом проживания семьи заемщика.

Списать кредит на авто можно при следующих условиях:

  • уничтоженное авто, по состоянию на 23 февраля, было единственным в семье заемщика,
  • рабочий объем двигателя не превышает 2500 см,
  • задолженность по договору кредита была просрочена более 7 дней.

Также прекращение выплат по кредитам на движимое и недвижимое имущество разрешается, если имущество находится на оккупированной территории или активных боевых действий.

Подать заявку на списание кредитов можно в период действия в Украине военного положения плюс три месяца со дня его прекращения. Заемщикам необходимо предоставить кредитору соответствующие документы. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Ранее Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ предусматривает предоставление военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Источник: Мета


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