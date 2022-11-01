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Музыка / Культура

Киевский симфонический оркестр наградили престижной европейской премией

23:55, 01 ноя 2022
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Украинский музыкальный коллектив Kyiv Symphony Orchestra наградили Премией принца Пьера де Монако, одной из самых престижных наград Европы. Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, победителей наградили на церемонии, которая состоялась в Опере Гарнье в Монте-Карло.

Премию вручают уже более 50 лет. Мультикультурное жюри со всего мира выбирает лучших в музыке, литературе, философии, визуальном искусстве. В этом году в категории «Музыкальный трамплин» жюри единогласно проголосовало за Kyiv Symphony Orchestra.

 Церемонию вручения посетил дирижер оркестра Луиджи Гаджеро, награду ему вручила принцесса Ганноверская и Монакская Каролина.

«Я очень благодарен за то, что нашу работу признают. Мое сотрудничество с Kyiv Symphony Orchestra всегда было взаимным усилением, обогащением. Я много исследовал современную классическую музыку и двигался от нее к самым истокам, то есть в обратном направлении. У оркестр были традиционный бекграунд, но и особое отношение к музыке, жажда играть. Поэтому мы привносим в исполнение как глубокую аналитику, так и много страсти, эмоционального контакта с собой и материалом. Мы можем неделями сосредоточенно прорабатывать программу, чтобы дать время нашим авторским интерпретациям действительно созреть. Для меня это особенно показательно, когда мы готовим произведения современной классики — Станковича, Адамса, Скорика, Лигети, Коломийца. Я благодарен, что мы с Kyiv Symphony Orchestra можем разделить нашу любовь к музыке друг с другом и с миром. Что наш во многом свежий, нетипичный подход так выделяют и приветствуют. Что вся эта энергия, которую мы вкладываем, все эти репетиции не напрасны. Что люди действительно слышат разницу», - заявил дирижер. 

 Источник: ZN,UA   


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