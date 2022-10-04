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Адвокат Маси Найем после ранения в бою и потери глаза стал лицом украинского бренда одежды
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Война / Армия / Бизнес

Адвокат Маси Найем после ранения в бою и потери глаза стал лицом украинского бренда одежды

22:34, 04 окт 2022
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Украинская компания одежды Indposhiv Casual избрала новое видение мужества: лицом бренда стал адвокат Маси Найем, который после тяжелого ранения на передовой потерял глаз и перенес несколько сложных операций.

"Этой коллекцией мы хотим показать, через что сейчас проходит наша страна и наши мужчины, а главное — какие изменения претерпела украинская мужская мода.

Поэтому главным героем стал Маси Найем, известный правозащитник, ветеран боевых действий на Донбассе, после вторжения вновь вступивший в ряды Вооруженных Сил Украины. Человек со стальным характером, который, несмотря ни на что, не сломался и не сломается", - говорится на странице компании в Инстаграм.

Сам Найем так прокомментировал свое участие в фотосессии компании:

"Красивее я все равно уже не буду. Поэтому спасибо Indposhiv, что пригласили. Кстати, очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они искренне рассматривают, а двое мальчиков друг другу говорили: "Смотри, пират". Такие времена", – написал Массе Найем на своей странице в Facebook.

Наши участники боевых действий должны чувствовать, что никакие боевые раны, шрамы и потери на теле не сделают их непривлекательными, потому что так выглядит настоящее мужество.

InfoKava


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