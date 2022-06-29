Россияне похитили руководителя херсонского управления Госархстройконтроля

Ростислава Маршака похитили вместе с мэром Херсона Игорем Колыхаевым

В Херсоне захватчики похитили руководителя управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Ростислава Маршака. Его похитили 28 июня вместе с мэром Херсона Игорем Колыхаевым, сообщил 29 июня местный сайт «Мост».

По словам жены Маршака, его забрали вместе с мэром, но они находятся в разных местах.

«Вчера в 10 утра в последний раз был на связи. Его в 10:15 забрали вместе с мэром, но они в разных местах», – сказала супруга чиновника.

Напомним, 28 июня в Херсоне российские кафиры похитили мэра Херсона Игоря Колихаева. Его спикер уверена, что похищение Игоря Колихаева российскими военными связано с отказом городского головы сотрудничать с оккупационными властями.

Также, как напоминает «Укринформ», кафиры похитили руководителя коммунального предприятия «Муниципальная стража», занимающегося охраной коммунальных объектов.