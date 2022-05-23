На Путина были покушения – Главное управление разведки Минобороны Украины

Президента РФ Владимира Путина пытались "убрать".

Впрочем, попытки оказались неудачными.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.

"На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако он реально имел место… Это примерно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, он был неудачен. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место", - сказал Буданов.

Напомним, что в настоящее время удалось сорвать уже по меньшей мере 10 покушений на президента Украины, которые готовили российские варвары. Впрочем, по мнению самого Владимира Зеленского, 10 покушений на него – это не так много, и что у кремлевского диктатора Владимира Путина есть сейчас более важные проблемы.

Путин очень сильно боится за свою жизнь и имеет гипертрофированный инстинкт самосохранения, что может трансформироваться в психологическую или даже в психическую проблему. По словам источников, приближенных к главе президентской охраны, Путин очень боится покушения на свою жизнь. А еще вообще не доверяет женщинам. В его окружении только мужчины – водители, уборщики, садоводы и, конечно, охранники и даже повара. Даже странно, что все вокруг говорят об отношениях Путина с гимнасткой Кабаевой, которая якобы родила ему детей. На днях политтехнолог Михаил Шейтельман вообще предположил, что Путин – человек с гомосексуальными наклонностями, а Кабаева – это просто операция ФСБ по прикрытию.

Диктатор очень боится быть отравленным, поэтому вся еда, которая подается к столу, предварительно сервируется в пластиковые боксы со стикерами, на которых указано время и фамилию человека, который эту еду приготовил. Издание The Daily Beast еще в марте писало, что по словам источников, Путин в феврале 2022 года якобы уволил около 1000 человек – от поваров до секретарей и охранников, которые удовлетворяли его повседневные личные и профессиональные потребности, и заменил их новыми сотрудниками.

Помните появление Путина на похоронах Жириновского, когда один из охранников президента во время церемонии держал в руке чемодан, который довольно серьезно напугал журналистов? Тогда издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждалось, что этот чемодан – тот самый чемодан с ядерной кнопкой, которым Путин пугает весь мир. На самом деле оказалось, что это далеко не первое появление Путина с чемоданом, точнее, с охранником, который держит этот чемодан в руках. Более того, Путин всегда ходит с охраной "на чемоданах". И чемодан этот действительно непростой – это сложные бронированные щиты, которыми по случаю должны прикрыть Путина его охранники. Именно по этой причине охранников и чемоданов несколько.

Возвращаясь к теме похорон Жириновского, где Путин присутствовал сейчас как гость, вы, видимо, заметили, что были приняты особые меры безопасности. Президент приехал на прощание одним из первых и вошел в зал, где, кроме него и покойника, тогда никого не было – даже почетного караула и родственников, ожидавших в соседнем помещении. В российских СМИ писали, что все из-за того, что вроде Путина все еще действуют коронавирусные ограничения. Но очевидно, что причины не только у них. В одиночестве он возлагает цветы и в других местах.

Помните "золотой стол" кремлевского лидера? Тот же 6-метровый, деревянный и с профилями из сусального золота, по которому Путин обычно проводит встречи с мировыми лидерами разного уровня. Многие думали, что главная задача такого стола – дистанцировать Путина от его гостей во времена пандемии. Но журналисты обнаружили дизайнера стола, который рассказал, что длина этого изделия не имеет ничего общего с пандемией. Сам же стол был сделан еще 25 лет назад. А если учесть, что президент использует в работе и другие очень длинные столы, то боится он, вероятнее всего, не коронавируса, а ножа в спину от своего окружения.