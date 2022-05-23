На Путина были покушения – Главное управление разведки Минобороны Украины

Президента РФ Владимира Путина пытались "убрать".
Впрочем, попытки оказались неудачными.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.
Напомним, что в настоящее время удалось сорвать уже по меньшей мере 10 покушений на президента Украины, которые готовили российские варвары. Впрочем, по мнению самого Владимира Зеленского, 10 покушений на него – это не так много, и что у кремлевского диктатора Владимира Путина есть сейчас более важные проблемы.
Путин очень сильно боится за свою жизнь и имеет гипертрофированный инстинкт самосохранения, что может трансформироваться в психологическую или даже в психическую проблему. По словам источников, приближенных к главе президентской охраны, Путин очень боится покушения на свою жизнь. А еще вообще не доверяет женщинам. В его окружении только мужчины – водители, уборщики, садоводы и, конечно, охранники и даже повара. Даже странно, что все вокруг говорят об отношениях Путина с гимнасткой Кабаевой, которая якобы родила ему детей. На днях политтехнолог Михаил Шейтельман вообще предположил, что Путин – человек с гомосексуальными наклонностями, а Кабаева – это просто операция ФСБ по прикрытию.
Диктатор очень боится быть отравленным, поэтому вся еда, которая подается к столу, предварительно сервируется в пластиковые боксы со стикерами, на которых указано время и фамилию человека, который эту еду приготовил. Издание The Daily Beast еще в марте писало, что по словам источников, Путин в феврале 2022 года якобы уволил около 1000 человек – от поваров до секретарей и охранников, которые удовлетворяли его повседневные личные и профессиональные потребности, и заменил их новыми сотрудниками.
Помните появление Путина на похоронах Жириновского, когда один из охранников президента во время церемонии держал в руке чемодан, который довольно серьезно напугал журналистов? Тогда издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждалось, что этот чемодан – тот самый чемодан с ядерной кнопкой, которым Путин пугает весь мир. На самом деле оказалось, что это далеко не первое появление Путина с чемоданом, точнее, с охранником, который держит этот чемодан в руках. Более того, Путин всегда ходит с охраной "на чемоданах". И чемодан этот действительно непростой – это сложные бронированные щиты, которыми по случаю должны прикрыть Путина его охранники. Именно по этой причине охранников и чемоданов несколько.
Возвращаясь к теме похорон Жириновского, где Путин присутствовал сейчас как гость, вы, видимо, заметили, что были приняты особые меры безопасности. Президент приехал на прощание одним из первых и вошел в зал, где, кроме него и покойника, тогда никого не было – даже почетного караула и родственников, ожидавших в соседнем помещении. В российских СМИ писали, что все из-за того, что вроде Путина все еще действуют коронавирусные ограничения. Но очевидно, что причины не только у них. В одиночестве он возлагает цветы и в других местах.
Помните "золотой стол" кремлевского лидера? Тот же 6-метровый, деревянный и с профилями из сусального золота, по которому Путин обычно проводит встречи с мировыми лидерами разного уровня. Многие думали, что главная задача такого стола – дистанцировать Путина от его гостей во времена пандемии. Но журналисты обнаружили дизайнера стола, который рассказал, что длина этого изделия не имеет ничего общего с пандемией. Сам же стол был сделан еще 25 лет назад. А если учесть, что президент использует в работе и другие очень длинные столы, то боится он, вероятнее всего, не коронавируса, а ножа в спину от своего окружения.