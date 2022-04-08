Самый большой волонтерский хаб Днепра создали мариупольцы

На текущий момент хаб принимает почти 3000 человек в день, и с каждым днем количество переселенцев растет.

Организатор волонтерского хаба, Кирилл Долимбаев, ранее в Мариуполе занимался культурно-социальными проектами. На базе храма ПЦУ Св. Петра Могилы и Собора Успения Пресвятой Богородицы были открыты школа бандуры и школа живописи, библиотека украинской литературы. Сам храм был расписан уникальной росписью в стиле "Петрикивка" и попал в книгу рекордов Украины. А на территории храма были уникальные кованные фигуры. Это все было реализовано благодаря пожертвованиям обычных мариупольцев, меценатов и украинских диаспор заграницей.

Рабочий день волонтерского хаба начинается с молитвы. Среди волонтеров - священники, прихожане церкви. Сейчас здесь постоянно работают 30-35 человек и 90% из них - мариупольцы.

"Когда началось полномасштабное наступление России на Украину, конечно, когда мы выехали из Мариуполя в Днепр, сделали с капелланом Православной Церкви Украины и другими активистами и волонтерами этот хаб. Ему уже две недели. Сначала мы имели маленькую комнату (прим. – помещение для хаба было предоставлено родственником одного из членов команды, днепрянином) и обслуживали 50 беженцев в день, а сейчас это 2500 беженцев в день." - говорит Кирилл Долимбаев.

"Моя задача – находить гуманитаные грузы, оплачивать топливо, вознаграждение водителям. Помощь поступает из разнообразных хабов – Черновцы, Львов, Ужгород, Винница, Умань. Вся эта гуманитарная помощь идет из Европы, она распределяется дальше. Сейчас мы работаем с Донецкой торгово-промышленной палатой, Ивано-Франковской промышленной палатой и Винницкой. Конечно, помогут и мариупольцы – вчера был контакт с Александром Лашиным (прим. – сильнейший стронгмен Украины и депутат городского совета), он также будет нам помогать."

Несколько фур были организованы и благодаря коренному мариупольцу Ярославу Федоровскому. В мирное время Ярослав занимался проектом "Жизнь дверей имеет значение" и курировал реставрацию старинных дверей Мариуполя, организовывал сбор средств и собрал целую команду единомышленников. Но сейчас Ярослав собирает гуманитарку и отправляет ее мариупольцам.

"Сейчас мы вышли на объемы от 15 тонн в одной фуре. Таких фур к нам уже приходило несколько.

Мы помогаем, в первую очередь, тем населенным пунктам, которые сейчас временно оккупированы и в которых идут мощные обстрелы со стороны российской федерации - это Мариуполь, Волноваха, Харьков, Изюм, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Луганская станица и другие. Мы ориентированы и это наша принципиальная позиция – на беременных женщин, на детей до десяти лет, семьи военных. Например, вчера была семья из выехавшей Мариуполя, но на блокпосту задержали сына и взяли в плен." - объясняет Кирилл Долимбаев.



