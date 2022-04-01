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Политика / Война / Общество / Образование / Россия

В пензенской школе ученики передали в полицию высказывания учительницы о войне в Украине

01:09, 01 апр 2022
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Пензенские ученики "сдали" единственную здравомыслящую учительницу в школе, ее грозит 10 лет заключения

"У нас тоталитарный режим! Мы все поедем на 15 лет."

В пензенской школе ученики записали на телефон и передали полиции высказывания учительницы английского языка о войне в Украине. История произошла 18 марта. Две девочки спросили 55-летнюю учительницу, как так получилось, что они теперь не могут поехать на соревнования по плаванию и каратэ в Европу. Преподавательница объяснила перед классом, что она думает об антироссийских санкциях и боевых действиях в Украине.

Кто-то из школьников записал речь и отправил в МВД. Теперь учительница под следствием. Против педагога возбудили дело по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Вообще доносы – это не новейший тренд в стране агрессора. Не только ученики "заботятся" об учителях, но и учителя также очень пристально наблюдают за своими подопечными еще с довоенных времен.

Исполняющий обязанности директора одной из пензенских школ пожаловалась силовикам на 15-летнюю ученицу Анастасию, разместившую в соцсетях информацию об акции КПРФ, проведенную 23 февраля 2021 года. После этого полиция приступила к проверке, в отдел вызвали восьмиклассницу, изъяв у нее телефон, а также депутата регионального собрания Георгия Камнева.

Позже в этом же регионе произошел еще один инцидент, связанный с попыткой надавить на права молодежи политическое самоопределение. Выступая на площадке Заксобрания Саратовской области 12 февраля преподаватель местного педагогического колледжа Оксана Калашникова заявила о необходимости контролировать и «корректировать» поведение и мировоззрение учащихся, в том числе с помощью силовых структур.


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