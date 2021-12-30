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Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном

14:00, 30 дек 2021
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Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном

Группа дизайнеров некоммерческого проекта KRAINA, создала концепт машины люкс-класса. Как заявляют создатели, их целью было создание украинского электромобиля с конкурентоспособным дизайном.

В своем инстаграме команда отметила, что вдохновением для них стала местное промышленное и архитектурное наследие – самолеты Антонова, киевские здания Украинского института научно-технической экспертизы и информации, известного как "НЛО", гостиница "Салют" и Государственное космическое агентство Украины. Это концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты.
Источником вдохновения стал могучий АН-225, названный его создателями "Мрия", что означает "То, что создано воображением, фантазией". Он является объектом восхищения для детей и взрослых во всем мире в течение последних нескольких десятилетий. Нашим стремлением стало творение несколько близкого к его значимости и уникальности, прежде всего по своему визуальному эффекту, – пишут создатели.
Каких-либо гипотетических технических характеристик нет. Команда подчеркивает, что это лишь концепт. Никаких конкретных планов и договоренностей о производстве не заключали.
Над концептом работали пять дизайнеров: Максим Шкиндер, который является автором идеи и дизайнером, работает старшим дизайнером суперкаров в компании McLaren; Антон Николаев – дизайнер; Владимир Панченко – моделирование и визуализация, работает в компании Bugatti-Rimac; Виталий Энес – визуализация; Сергей Воронов – Web-разработка.
В последние несколько лет мы видели примеры попыток создания украинского авто группами энтузиастов и неравнодушных автомобилистов. Я всегда считал, что этот проект был ориентиром новых проб и экспериментов, пока одна из них не удастся. Мы объединили усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, которые работают за рубежом в автомобильных и IT-компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум, – комментирует концепткар Максим Шкиндер.


KRAЇNA


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