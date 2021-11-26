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Зеленский своим заявлением на пресс-конференции обвалил акции компании Ахметова

22:19, 26 ноя 2021
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Беспрецедентное заявление в прямом эфире, исходящее из уст первого лица страны, вызвало обвал акций энергетической компании Рината Ахметова. Кроме того, многие источники утверждают, что пострадали также и другие украинские компании, акции которых обрушились. Подробности обещают рассказать в ближайшее время - фактам требуется подтверждение.

Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся государственного перевороте с участием собственника компании Рината Ахметова. Об этом Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами украинских СМИ.   

"У нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине, что будут привлечены $1 млрд. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметов, я считаю, что его втягивают в войну против Украины", – сказал президент. 

Он добавил, что что Ахметов может не знать о том, что его втягивают в госпереворот. Президент пригласил его на Банковую послушать информацию, которой можно поделиться, сообщает LIGA.Бізнес.

После этих слов, согласно данным в терминале Bloomberg, падение достигало 13,3%, однако затем цена немного скорректировались, сообщает Интерфакс-Украина.  

Цена облигаций ДТЭК ВДЭ упала на 0,5%, но вскоре фактически вернулась на прежний уровень. 

Еврооблигации группы Метинвест с погашением в 2029 году упали на 1,4%, после заявлений президента Зеленского. 

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