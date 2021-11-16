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Политика / Криминал

СБУ блокировала группе "антивакцинаторов" попытку захватить власть в стране

22:00, 16 ноя 2021
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СБУ блокировала группе "антивакцинаторов" попытку захватить власть в стране

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру «антивакцинаторов» и заблокировала их всеукраинскую сеть. Об этом сообщили в СБУ.

СБУ сообщает, что блокировала деструктивную деятельность антукраинской сети, которая под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Так, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы. 16 ноября спецслужба провела ряд синхронных спецопераций сразу в нескольких регионах Украины, деятельность антиукраинской группировки прекращена, отмечают в СБУ.
«Лидера так называемых «антивакцинаторов» и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, поставлено в известность о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины («Действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий» -ред.)», – сказали в службе.
В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой.
В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ. Продолжаются следственные действия. Правоохранители не называют имен подозреваемых, но по данным источника УП речь идет об Остапа Стахиве и Михаиле Милостивом.


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