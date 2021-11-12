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Собственных боевых роботов и Байрактары планирует делать “Укроборонпром”

23:00, 12 ноя 2021
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Собственных боевых роботов и Байрактары планирует делать “Укроборонпром”

Завод “Меридиан” имени Сергея Королева, который входит в группу компаний “Укроборонпром”, примет участие в создании отечественных боевых роботов. Об этом сообщает пресслужба “Укроборонпрома”.

Ожидается, что удастся создать безэкипажные наземные компактные машины. Их хотят применять для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.
Завод “Укроборонпрома” должен обеспечить серийное производство, а холдинг Sikorsky Challenge — маркетинговое сопровождение.
Директор по развитию завода “Меридиан” Ольга Руденко считает, что этот проект должен стать примером сотрудничества между наукой и производством.
“Наш завод готов к таким вызовам, и наш приоритет на сегодня — налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики”, — заявила посадовиця.
Создание боевых роботов должно быть одной из пяти инновационных инициатив завода в оборонной сфере. Другие проекты, рассказывает Руденко, касаются противодействия вражеским беспилотникам, разминирования территорий с помощью дронов и создания экономичного электродвигателя.
Также на заводе планируют работать над созданием технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства и высокоточным наведением средств поражения воздушных объектов.
Напомним
В Украине планируют построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”.


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